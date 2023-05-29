Đón 2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5), 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến

Tâm linh - Tử vi 29/05/2023 06:43

Đây là 3 con giáp được cho là gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cả cuộc sống trong 2 ngày đầu tuần.

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là người thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ và hiếu học. Càng nhiều tuổi, Mùi càng vững vàng xây dựng sự nghiệp và cuộc sống viên mãn. Dù khó khăn bao nhiêu thì tuổi Mùi cũng luôn khéo léo xử lý tình huống, lập kế hoạch cẩn thận cho bản thân có cái kết thành công nhất.

Tử vi học cho hay, trong 2 ngày đầu tuần, tuổi Mùi sẽ có vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ. Con giáp này có thể nhận được khoản tiền lớn nhờ làm ăn kinh doanh phát đạt. Mặt khác, họ là người biết nắm bắt cơ hội, giỏi xoay chuyền tình thế nên khi gặp thời cơ, họ sẽ nhanh chóng đưa cuộc sống lên tầm cao mới, ai cũng ngưỡng mộ.

Đón 2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5), 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là người khá nóng tính nhưng thực ra cũng rất chân thành và tốt bụng. Trong cuộc sống, tuổi Tý luôn không ngừng phấn đấu tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và chăm chỉ làm việc kiếm tiền xây dựng tương lai. Thời gian vừa qua không phải là thời cơ cho con giáp này vì làm nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn thiếu trước hụt sau.

Theo tử vi, dù hiện tại có khó khăn bao nhiêu nhưng thời gian 2 ngày đầu tuần, tuổi Tý sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng. Cùng với sự may mắn, tuổi Tý sẽ gặp quý nhân giúp đỡ tận tình, soi đường chỉ lối cho sự nghiệp, kinh doanh trở nên phát tài phát lộc.

Đón 2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5), 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu vốn là con giáp chăm chỉ, hiền lành nhưng sống nội tâm. Dù trong bất cứ việc gì, tuổi Dậu cũng chấp nhận thử thách, không sợ khó sợ khổ. Dù luôn suy nghĩ tích cực là vậy nhưng đôi khi con giáp này cũng thấy chạnh lòng vì vận số trớ trêu, cứ khó khăn lận đận.

Tử vi dự báo, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai tươi sáng, chuẩn bị tinh thần đón nhận vận may hiếm có trong 2 ngày đầu tuần. Gia đình hoặc bạn bè có thể là quý nhân của bạn trong ít ngày tới đây. Dậu sẽ thu về lợi lớn nhờ kinh doanh hoặc có thể được thăng chức tăng lương, được sếp trên ghi nhận công lao xứng đáng.

Đón 2 ngày đầu tuần (29/5, 30/5), 3 con giáp số đỏ cả tình lẫn tiền, hạnh phúc bình an, bung tài nở lộc, giàu sang bất ngờ ập đến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà

Tử vi 4 ngày cuối tuần (25/5 - 28/5), 3 con giáp tài lộc vô biên, công danh xán lạn, tin vui đợi trước cửa nhà

Trong 4 ngày cuối tuần, những con giáp này phúc khí tràn đầy, sự nghiệp của họ có nhiều chuyển biến tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi đầu tuần tử vi ngày 29/5/2023 tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi cuối tháng 5 tử vi tháng 6 con giap may man tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 2 giờ 5 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 3 giờ 5 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay

Giữa tháng 8 âm lịch trở đi, 3 con giáp ĐƯỢC NƯỚC ĐẨY THUYỀN, cầu gì được nấy, hỷ sự ngập tràn, giàu sang trong tầm tay