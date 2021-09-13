Đôi mắt cửa sổ tâm hồn, nhìn vào biết ngay tương lai GIÀU SANG hay NGHÈO ĐÓI

Trong nhân tướng học, đôi mắt có ý nghĩa sâu sắc và ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của ai đó. Nó là dấu hiệu nhận biết trước tương lai giàu sang hay nghèo khổ!

Người có đôi mắt long: Đây chính là một dấu hiệu mang lại nhiều may mắn vì nó rồng là con vật cao quý đại diện cho quý khí. Đôi mắt này to tròn, đui mắt vút dài, con ngươi đen láy, rất có thần và uy lực, lòng đen lòng trắng phân minh. Người sở hữu đôi mắt này cả đời giàu sang sung sướng, quan lộ thênh thang, danh tiếng lẫy lừng. Đặc biệt sau tuổi 30 sẽ làm nên sự nghiệp lớn.

Người sở hữu đôi mắt này cả đời giàu sang sung sướng, quan lộ thênh thang, danh tiếng lẫy lừng. Ảnh minh họa: Internet

Người có đôi mắt phụng: Đây là kiểu mắt hơi xếch, mắt hai mí, con ngươi to, đuôi mắt có chút nếp nhăn. Những người có đôi mắt này vừa ấm áp lại có sức mạnh và thần thái đĩnh đạc. Người sở hữu đôi mắt này có trí thông minh uyên bác, học vấn hơn người nên dễ làm lãnh đạo cấp cao ở tuổi trung niên.

Người có đôi mắt khổng tước: Đây là đôi mắt được ví như con công, thon dài, con ngươi to mà đen nhưng hơi sát ra phía đuôi mắt. Người sở hữu đôi mắt này khí chất khí sắc đều hơn người, ngoại hình xinh đẹp. Trong cuộc sống họ giỏi thuyết phục người khác nên dễ dàng thăng tiến thích hợp làm việc kinh doanh buôn bán.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doi-mat-cua-so-tam-hon-nhin-vao-biet-ngay-tuong-lai-giau-sang-hay-ngheo-doi-424047.html