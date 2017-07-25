Điềm lành cho thấy gia đình bạn sắp giàu nứt đố đổ vách tiền tài ùn ùn kéo đến

Tâm linh - Tử vi 25/07/2017 17:44

Đây là những dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp giàu nứt đố đổ vách, tiền ùn ùn kéo vào nhà.

Gặp bò trên đường

Theo quan niệm dân gian, bò là dấu hiệu của sự thịnh vượng và khả năng sinh sản tốt. Đặc biệt, ở Ấn Độ, bò là linh vật và được tự do đi thang thang, người lái xe phải nhường đường cho con vật này nếu vô tình gặp phải trên đường theo quy định của pháp luật.

Do đó, nếu một ngày nào đó bạn vô tình đi dã ngoại và gặp được con vật này thì đó chính là dấu hiệu cho biết sự may mắn sắp đến với bạn.

Chim yến xây tổ trong nhà

Điềm lành cho thấy gia đình bạn sắp giàu nứt đố đổ vách tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 1
Chim yến xây tổ trong nhà sẽ đem lại may mắn cho gia đình - Ảnh: Internet

Chim yến xây tổ trong nhà là một trong những điềm báo đại cát đại lợi sắp đến với gia đình. Đặc biệt, chim làm tổ còn chứng minh cho vận khí chủ nhà rất tốt và nhất định sẽ được một khoản tiền lớn trong thời gian gần.

Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, chim yến làm tổ trong nhà đã là điều rất may mắn, nhưng nếu chúng lại sinh ra chim non thì gia chủ sẽ càng thịnh vượng, may mắn được nhân đôi. Đặc biệt, đây có thể là dấu hiệu cho biết gia đình sẽ có thêm quý tử.

Bướm bay vào nhà

Nhiều người tin rằng bướm bay vào nhà sẽ mang đến điềm lành, đặc biệt trong công việc làm ăn và chuyện tình cảm sẽ có nhiều tiến triển tốt.

Nếu bướm tối màu thì gia chủ sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc. Còn nếu bướm sáng màu thì bạn sẽ có nhiều niềm vui mới trong nhân duyên.

Điềm lành cho thấy gia đình bạn sắp giàu nứt đố đổ vách tiền tài ùn ùn kéo đến - Ảnh 2
Bướm bay vào nhà sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn cả trong công việc và tình cảm - Ảnh: Internet

Chó chạy vào nhà

Chó như một người bạn thân thiết của con người, do đó nếu một chú chó đi lạc vào nhà hoặc được một ai đó tặng thì đó chính là điềm lành.

Theo người xưa, chó vào nhà là một dấu hiệu tốt. Nó mang đến may mắn vì bạn sẽ có thêm một người bạn trung thành và đem đến nhiều may mắn, thịnh vượng, hạnh phúc cho chủ nhân.

* Nội dung bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tài lộc dồi dào phong thủy điềm lành

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