Đi chùa đầu năm, gia chủ cần lưu ý những điều này để cả năm may mắn, tài lộc theo chân

Tâm linh - Tử vi 04/02/2019 05:30

Đầu xuân người Việt thường đi chùa để cầu mong năm mới bình an, tài lộc và hạnh phúc cho cả gia đình.

Đi lễ chùa đầu năm, gia chủ chỉ cần lưu ý những điều này cả năm sẽ an yên, hạnh phúc, may mắn tràn vào nhà.

Đi chùa đầu năm, gia chủ cần lưu ý những điều này để cả năm may mắn, tài lộc theo chân - Ảnh 1
Tuyệt đối không được mặc quần cộc, áo sát nách hay váy ngắn vào chùa kẻo gây phản cảm - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc kín đáo

Chùa chiền là chốn linh thiêng, vậy nên khi đến đây dâng hương, cầu khấn bạn phải chọn trang phục kín đáo, thanh lịch. Tuyệt đối không được mặc quần cộc, áo sát nách hay váy ngắn vào chùa kẻo gây phản cảm.

Đặc biệt, nữ giới khi đi chùa đầu năm cần tránh trang điểm lòe loẹt. Nam giới cần mặc quần áo chỉnh tề, lịch sự để tỏ lòng thành kính kẻo bị thần Phật quở trách.

Đi chùa đầu năm, gia chủ cần lưu ý những điều này để cả năm may mắn, tài lộc theo chân - Ảnh 2
Khi đi viếng Phật đầu năm bạn hãy vào chùa bằng cửa bên phải, đi ra bằng cửa bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Không vào chùa bằng cửa chính

Quan niệm dân gian cho rằng cửa chính của chùa là nơi chỉ dành cho các bậc cao tăng. Người thường không được giẫm lên bậu cửa hay đi bằng cửa này. Khi đi viếng Phật đầu năm bạn hãy vào chùa bằng cửa bên phải, đi ra bằng cửa bên trái.

Đi chùa đầu năm, gia chủ cần lưu ý những điều này để cả năm may mắn, tài lộc theo chân - Ảnh 3
Tốt nhất, hãy đặt tiền vào hòm công đức chính - Ảnh minh họa: Internet

Không được đặt tiền công đức lên các bàn thờ

Khi dùng tiền để đặt vào hòm công đức có nghĩa rằng bạn đang mở lòng từ bi, cùng Phật làm điều thiện để tích lấy công đức cho chính mình. Bạn không nên đặt tiền công đức vào bàn thờ Phật, chư vị thánh thần. Tốt nhất, hãy đặt tiền vào hòm công đức chính.

Một số lưu ý khác

- Không được tự ý hái lộc, ngắt hoa ở chùa về nhà trong ngày đầu năm.

- Không được đứng lễ hay quỳ ở chính điện mà nên đứng chếch sang một bên để tỏ lòng thành kính.

- Khi bước chân vào cửa Phật phải để giày dép bên ngoài, chớ dại mang vào trong kẻo xú uế chốn linh thiêng.

- Khi bước đi, bạn không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lạy, khấn vái.

- Không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương hoặc khấn vái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám

4 đại kỵ khi tảo mộ đầu năm, gia chủ chớ dại phạm phải kẻo rước họa vào người, vận xui đeo bám

Dưới đây là những điều bạn tuyệt đối không được phạm phải trong dịp tảo mộ đầu năm kẻo âm khí bám riết, đen đủi tận cùng.

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