Đi chùa đầu năm, gia chủ cần lưu ý những điều này để cả năm may mắn, tài lộc theo chân

Đi lễ chùa đầu năm, gia chủ chỉ cần lưu ý những điều này cả năm sẽ an yên, hạnh phúc, may mắn tràn vào nhà.

Đặc biệt, nữ giới khi đi chùa đầu năm cần tránh trang điểm lòe loẹt. Nam giới cần mặc quần áo chỉnh tề, lịch sự để tỏ lòng thành kính kẻo bị thần Phật quở trách.

Chùa chiền là chốn linh thiêng, vậy nên khi đến đây dâng hương, cầu khấn bạn phải chọn trang phục kín đáo, thanh lịch. Tuyệt đối không được mặc quần cộc, áo sát nách hay váy ngắn vào chùa kẻo gây phản cảm.

Khi đi viếng Phật đầu năm bạn hãy vào chùa bằng cửa bên phải, đi ra bằng cửa bên trái - Ảnh minh họa: Internet

Không vào chùa bằng cửa chính

Quan niệm dân gian cho rằng cửa chính của chùa là nơi chỉ dành cho các bậc cao tăng. Người thường không được giẫm lên bậu cửa hay đi bằng cửa này. Khi đi viếng Phật đầu năm bạn hãy vào chùa bằng cửa bên phải, đi ra bằng cửa bên trái.

Tốt nhất, hãy đặt tiền vào hòm công đức chính - Ảnh minh họa: Internet

Không được đặt tiền công đức lên các bàn thờ

Khi dùng tiền để đặt vào hòm công đức có nghĩa rằng bạn đang mở lòng từ bi, cùng Phật làm điều thiện để tích lấy công đức cho chính mình. Bạn không nên đặt tiền công đức vào bàn thờ Phật, chư vị thánh thần. Tốt nhất, hãy đặt tiền vào hòm công đức chính.

Một số lưu ý khác

- Không được tự ý hái lộc, ngắt hoa ở chùa về nhà trong ngày đầu năm.

- Không được đứng lễ hay quỳ ở chính điện mà nên đứng chếch sang một bên để tỏ lòng thành kính.

- Khi bước chân vào cửa Phật phải để giày dép bên ngoài, chớ dại mang vào trong kẻo xú uế chốn linh thiêng.

- Khi bước đi, bạn không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lạy, khấn vái.

- Không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương hoặc khấn vái.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.