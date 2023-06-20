Đầu tháng 5 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, sải cánh phượng hoàng, chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 18:26

Tử vi cho biết, nếu cầm tinh một trong 3 con giáp dưới đây, chắc chắn đầu tháng 5 âm lịch, thể nào bạn cũng được Thần Tài ban lộc lớn, tiền vào túi ào ào như nước biển.

Tuổi Dần

Theo dự đoán của tử vi, đầu tháng 5 âm lịch, người tuổi Dần có Chính Tài hỗ trợ, nhờ đó mà vận trình tài lộc đi lên thẳng đứng. Cơ hội làm ăn trúng mánh đến với con giáp này một cách dồn dập, tới tấp. Dần có thể kiếm được khoản tiền lớn, đủ để trở thành một bậc đại gia.

Trong khoản thời gian này, mặc dù người tuổi Dần liên tục gặp may về tiền bạc, công việc nhưng cuộc sống lại phát sinh một số vấn đề đến Dần phải suy nghĩ đau đầu. Dù có là chuyện gì đi nữa, thì Dần hãy luôn nhớ bình tĩnh để giải quyết mọi việc. Không ai có thể làm thay, chỉ có chính Dần mới có thể tự mình vượt qua mọi chuyện.

Đầu tháng 5 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, sải cánh phượng hoàng, chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đầu tháng 5 âm lịch, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí nhà trời đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Nếu như cách đây ít ngày, Tỵ vừa mới trải qua một biến cố khiến con giáp này cảm thấy suy sụp, thì tới đây, Tỵ sẽ được sống trong những ngày thật bình yên, mọi rắc rối đều tan biến đi đâu hết. Chưa kể là túi tiền của con giáp này cũng tăng đều theo từng ngày, cứ tiêu xài vơi bớt lại đầy lên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng.Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà bạn gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Đầu tháng 5 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, sải cánh phượng hoàng, chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những ngày vừa qua, dù có cát tinh chiếu rọi nhưng do chưa đúng thời điểm nên có vẻ như tình hình tài chính của Ngọ vẫn không có nhiều biến động. Tuy nhiên, đúng đầu tháng 5 âm lịch sẽ là thời gian mà Ngọ có thể ngập ngụa trong đống tiền mình kiếm được. Rất nhiều khoản thu mà trước đó vẫn đứng im thì nay tự động có chân mà chạy về túi của Ngọ. Có được tiền của, Ngọ càng có động lực làm việc. Cứ đà này, đến cuối năm thể nào Ngọ cũng sắm được xe hơi, nhà mấy tấm.

Những người tuổi Ngọ sẽ gặp được may mắn trong công việc nếu có được sự khiêm tốn, hòa đồng với các đối tác và đồng nghiệp. Con giáp may mắn gặp được những người bạn mới sẽ mang đến tài vận cho mình. Ngoài ra, cát tinh soi chiếu, Ngọ làm một lời mười, nâng cao thu nhập. Nhìn chung, trong những ngày sắp tới, con giáp phất lên giàu sang, cuộc sống không lo không nghĩ.

Đầu tháng 5 âm lịch, 3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền, sải cánh phượng hoàng, chiêu tài đón lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ

Đầu tháng 5 âm lịch, top những con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ

Dưới đây là những con giáp giàu có sau một đêm, vận may tăng lên ngút trời, có thể đầu tư bất động sản để trở thành đại gia ngay đầu tháng 5 âm lịch.

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