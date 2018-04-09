Đàn ông tuổi này số đào hoa đỏ rực, luôn có bóng hồng vây quanh, chị em nên giữ cẩn thận!

Không hổ danh là nam nhân đào hoa nhất trong 12 con giáp, đàn ông tuổi này lúc nào cũng có phụ nữ vây quanh!
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Tuổi Tý
Đàn ông tuổi Tý luôn đề cao sự nghiệp, họ dành cả đời để theo đuổi đam mê trong công việc, tiền tài hay địa vị. Họ giỏi giang, thành công, thân thiện nên luôn được lòng phụ nữ. Trong tình cảm, người đàn ông này khá đa tình nhưng lại rất hay lưu giữ kỷ vật và kỷ niệm về người cũ.
Đàn ông tuổi Tý không nên lấy vợ sớm, nên tập trung phát triển sự nghiệp. Và con giáp này càng lớn tuổi càng trở nên hấp dẫn, phong độ, không khi nào thiếu phụ nữ bên cạnh.
Tuổi Mão
Đàn ông tuổi Mão khôn khéo và thông minh, luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng cho phụ nữ. Từ đó, không ít bóng hồng theo đuổi họ không ngớt. Hơn nữa, đàn ông tuổi này lại giỏi ăn nói, luôn gây cảm tình cho người khác, có khi nhiều người cùng lúc.
Đàn ông tuổi này khi còn độc thân nên dành thời gian tìm một nửa thích hợp. Với người đã có gia đình nên cẩn thận vì vận đào hoa có thể ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại.
Tuổi Ngọ
Đàn ông tuổi Ngọ thích tự do, phóng khoáng nên hay đi đây đó và có nhiều bạn bè. Họ khôn khéo trong giao tiếp lại có khí chất nổi bật.
Nhưng cũng vì vẻ bề ngoài phong trần này mà họ dễ đổi thay, bị cuốn hút bởi những điều mới mẻ. Vì vậy, con giáp này gặp khó khăn trong việc chọn một nửa thích hợp dù rằng họ được không ít phụ nữ vây quanh.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.