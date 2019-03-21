Đàn ông tuổi này dù nói yêu bạn nhưng vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, hãy cẩn thận!

Tâm linh - Tử vi 21/03/2019 05:30

Có những người đàn ông chọn ở bên một người phụ nữ, nhưng trong lòng vẫn giữ mãi hình bóng một người khác. Đây là những chàng giáp nam dù có lấy vợ, thể hiện yêu vợ thế nào thì trong lòng vẫn còn vương vấn khôn nguôi về người cũ.

Có những người đàn ông yêu đậm sâu rồi cũng quên thật nhanh, lại yêu đương chân thành những người đến sau. Nhưng cũng có những người đàn ông chọn ở bên một người phụ nữ, nhưng trong lòng vẫn giữ mãi hình bóng một người khác. Đàn ông tuổi này chính là kiểu người như thế!

Đàn ông tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ can đảm, mạnh mẽ và đầy lạc quan. Nhưng trong chuyện tình cảm họ lại không thể quyết đoán, hay dây dưa và có những mối quan hệ lấp lửng.

Đàn ông tuổi này dù nói yêu bạn nhưng vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, hãy cẩn thận! - Ảnh 1
Ngay cả khi đã có vợ con, đàn ông tuổi Ngọ vẫn có thể nhớ nhung người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi đã có vợ con, đàn ông tuổi Ngọ vẫn có thể nhớ nhung người cũ. Họ như không quên được những ký ức cũ. Và sẽ thật tai hại nếu một ngày họ gặp lại người cũ, và những tình cảm xưa sẽ trỗi dậy!

Đàn ông tuổi Hợi

Đàn ông tuổi Hợi tốt bụng, không bao giờ muốn thương tổn người khác, nhất là người họ yêu thương. Bởi thế, với những ai họ từng yêu sâu đậm, chàng giáp này không đành lòng đoạn tuyệt. Đây cũng là lý do họ dễ vướng vào những mối tình tay ba, làm tổn thương người bạn đời bên cạnh.

Đàn ông tuổi này dù nói yêu bạn nhưng vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, hãy cẩn thận! - Ảnh 2
Với những ai họ từng yêu sâu đậm, đàn ông tuổi Hợi không đành lòng đoạn tuyệt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thìn

Đàn ông tuổi Thìn hay lưu giữ hình ảnh người cũ. Thậm chí, khi đã có vợ, họ sẵn sàng vì nhớ thương người cũ và so sánh với vợ.

Đàn ông tuổi này dù nói yêu bạn nhưng vẫn còn nhớ thương người yêu cũ, hãy cẩn thận! - Ảnh 3
Một mối tình dở dang luôn khiến đàn ông tuổi Thìn khắc ghi khó quên - Ảnh minh họa: Internet

Một mối tình dở dang luôn khiến đàn ông tuổi Thìn khắc ghi khó quên. Đến lúc tình cũ tìm đến, những rung động vẫn như chưa từng phai nhạt, họ sẵn sàng lao theo mà quên cả vợ con. Có lẽ với tình cũ, đàn ông tuổi Thìn luôn mềm lòng hơn bao giờ hết.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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