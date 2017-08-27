Đàn bà thuộc con giáp này có tình duyên tốt đẹp, được chồng thương chồng chiều cả đời

Tâm linh - Tử vi 27/08/2017 23:47

Với đàn bà, tìm được người thương mình đã khó, lấy được chồng chiều mình cả đời lại càng khó hơn. Những con giáp sau đây không những được chồng thương và còn cưng chiều cả đời, khiến ai cũng phải ganh tị.

Tuổi Sửu

Đàn bà thuộc con giáp này có tình duyên tốt đẹp, được chồng thương chồng chiều cả đời - Ảnh 1
Ảnh: Internet

Phụ nữ tuổi Sửu có suy nghĩ khá kiên định, có phần bảo thủ, họ không đồng ý cho những sự phản bội trong hôn nhân. Với họ, trong tình cảm phải là sự chung thủy tuyệt đối. Do đó, họ luôn muốn sống để yêu chân thành và thủy chung nhất. Họ có trách nhiệm nhất trong những con giáp còn lại. Họ giữ đúng quy tắc của bản thân, luôn kiểm soát bản thân không bị lung lay, cám dỗ. Có phần hơi gò bó, không linh hoạt, nhưng đây là cách họ giữ lòng thủy chung của mình. Và họ luôn xem gia đình là số 1, dù trước đó đã từng đào hoa thế nào. Một khi kết hôn rồi, họ sẽ sắc son với bạn đời, trân trọng gia đình

Tuổi Mão

Đàn bà thuộc con giáp này có tình duyên tốt đẹp, được chồng thương chồng chiều cả đời - Ảnh 2
Ảnh: Internet

Người tuổi Mão trầm ổn, giản đơn và hiền lành. Họ khó bị cám dỗ bởi tình cảm của người khác. Vì vậy khi đã yêu sẽ một lòng với đối phương, luôn rất biết quý trọng và giữ gìn mối quan hệ của cả hai. Họ nhẹ nhàng, luôn nghĩ cho người khác, và biết lấy hòa bình làm trọng tâm, nhượng bộ khi cần thiết, tránh những đau lòng không đáng có. Họ một lòng thủy chung, do đó sẽ không tha thứ nếu như đối phương phản bội tình cảm của họ. Người tuổi Mão ít khi ngoại tình trong hôn nhân. Nếu bạn đời còn ở lại thì chắc chắn họ sẽ không rời đi.

Tuổi Thìn

Đàn bà thuộc con giáp này có tình duyên tốt đẹp, được chồng thương chồng chiều cả đời - Ảnh 3
Ảnh: Internet

Người tuổi Thìn ngoài lạnh trong nóng. Họ có bề ngoài phần khô khan, khó gần nhưng nội tâm lại mềm mỏng. Họ luôn kiên định với những quy tắc của bản thân, khó sa ngã. Lý trí và đề phòng cao nên họ không mấy vướng vào những bẫy ngoại tình. Dù bản tính hơi khô khan, không mấy khi thể hiện tình cảm nhưng họ yêu thương đối phương hết mực, thủy chung sắc son. Họ luôn có thể làm mọi điều, cho đi bất cứ gì để gia đình hạnh phúc, bền vững. Vì điều này mà trong chuyện tình cảm hay hôn nhân họ đều có được cái kết rất viên mãn, hạnh phúc và sung túc về sau

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