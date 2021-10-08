Cuối tuần (9-10/10), quý nhân cầm tay chỉ lối 4 con giáp, may mắn kề bên, sớm gặt hái thành quả

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 07:00

Nếu chịu mở lòng hơn, rất có thể họ sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội thú vị.

Tuổi Dần

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Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần, tuổi Dần là con giáp may mắn, nhất là trên phương diện tài lộc. Chuyện làm ăn của họ có nhiều điểm sáng, chỉ cần cố gắng không ngừng ắt sẽ đem về lợi nhuận tương xứng với công sức lao động.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần có dấu hiệu cải thiện hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau những khúc mắc, cả hai dần bao dung và thấu hiểu với nhau hơn.

Tuy nhiên, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe. Tuổi Dần còn cần chú ý khi tham gia giao thông, chăm chỉ tập luyện thể dục để nâng cao sức đề kháng.

Tuổi Ngọ

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Ảnh minh họa: Internet

2 ngày cuối tuần được xem như cơ hội tốt để tuổi Ngọ phát huy hết tiềm năng vốn có, mạnh dạn tiến về phía trước. Họ vốn thông minh tài giỏi, nếu biết nắm bắt thời cơ thì nghèo đến mấy cũng giàu sang.

Điều đáng nói những ngày qua, tuổi Ngọ gặp không ít khó khăn. Thế nhưng bước sang cuối tuần này, họ sẽ gặp được quý nhân phù trợ, chỉ đường dẫn lối để có được cơ hội thay đổi cuộc sống và làm giàu. 

Không chỉ vậy, tuổi Ngọ còn gặp nhiều hỷ sự. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ cần họ không ngừng nỗ lực.

Tuổi Mùi

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Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Mùi vốn hiền lành, kiên nhẫn và không ngừng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống. Tử vi học có nói, trong thời gian qua, tuổi Mùi gặp không ít khó khăn, trắc trở.

Nhưng trong 2 ngày cuối tuần, vận may của tuổi Mùi sẽ lội ngược dòng. Công việc tuổi Mùi sẽ có chuyển biến tích cực, được cấp trên giao phó nhiều trọng và tạo điều kiện thăng quan tiến chức. 

Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mùi sẽ có thần tài phù trợ, càng làm việc càng sinh lời. Ngoài ra, đời sống tình cảm của họ cũng hứa hẹn có tin vui.

4. Tuổi Dậu

con giap 4
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cuối tuần, tuổi Dậu là con giáp may mắn nếu kiên trì đối diện với khó khăn. Trong công việc, họ có thể bị cấp trên và đồng nghiệp gây khó dễ, lúc này tuổi Dậu nên tìm thời cơ biến thách thức thành cơ hội.

Chuyện làm ăn của bản mệnh cũng mở ra nhiều cơ hội. Tuổi Dậu cần hết sức nắm bắt, tự tin vào bản thân để chinh phục mọi đích đến. 

Cuối tuần còn may mắn về tình duyên đối với tuổi Dậu khi các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn, rất có thể họ sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội thú vị.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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