Cuối tuần (27 - 28/11), 3 con giáp này vận xui 'quay đầu', đón vận may tới tấp, số đỏ chót như son, làm đâu cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 16:56

Theo tử vi học, tuổi Dần, tuổi Dậu, tuổi Mùi là 3 con giáp dễ hưởng lộc trời cho, tiền bạc rủng rỉnh trong 2 này cuối tuần này.

Tuổi Mùi

Người tuồi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài trong 2 ngày cuối tuần. Đây cũng là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này. 

Cuối tuần (27 - 28/11), 3 con giáp này vận xui 'quay đầu', đón vận may tới tấp, số đỏ chót như son, làm đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mùi là con giáp có vận đỏ, dễ trúng thưởng trong các trò quay số hay rút thăm. Lộc tiền bạc của người tuổi này trong 2 ngày cuối tuần dồi dào bậc nhất trong số 12 con giáp. Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Vào chủ nhật, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tuần là thời điểm Dậu thuận lợi phát tài. Công sức, nỗ lực làm việc suốt cả tuần của con giáp này sẽ được hồi đáp xứng đáng. Thành tích công việc xuất sắc khiến bạn được “thưởng nóng” liền tay. 

Cuối tuần (27 - 28/11), 3 con giáp này vận xui 'quay đầu', đón vận may tới tấp, số đỏ chót như son, làm đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu nếu hùn vốn kinh doanh với ai cũng sẽ gặt hái lợi nhuận không nhỏ. Người tuổi Dậu trong thời điểm này còn mở rộng được một mối quan hệ đặc biệt. Nhờ đó, con giáp này xúc tiến được công việc, ký hợp đồng hoặc đàm phán thành công. Tiền hoa hồng, lãi ròng và lợi ích từ các mối làm ăn này giá trị vượt qua kỳ vọng.

Tuổi Dần

Lộc tiền tài của người cầm tinh con hổ đang dần chạm ngưỡng đỉnh điểm. Cuối tuần này chính là thời kỳ vàng son về tài chính. Người tuổi Dần “trúng mánh” to. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ có thêm nhiều khoản thu nhập từ các công việc tay trái. Dần không chỉ rủng rỉnh mà còn có vận quý nhân, trở thành ngôi sao may mắn của người khác.

Cuối tuần (27 - 28/11), 3 con giáp này vận xui 'quay đầu', đón vận may tới tấp, số đỏ chót như son, làm đâu cũng hái ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai cộng tác với con giáp này đều “hốt vàng hốt bạc”. Đây là thành quả xứng đáng vì bạn đã dồn hết sức để cải thiện tài chính dù gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt cơ hội đúng lúc còn giúp người tuổi Dần thể hiện khả năng, bứt phá hơn đối thủ. Lộ trình thăng tiến vì thế mà cũng được rút ngắn, Dần sớm đạt được mục tiêu quan trọng trong sự nghiệp. 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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