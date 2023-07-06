Cuối tháng 5 âm lịch sung túc phát tài, đầu tháng 6 đón vận may tứ phương, 3 con giáp công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công

Tâm linh - Tử vi 06/07/2023 15:15

Hãy xem bạn có nằm trong số 3 con giáp may mắn về mặt tài chính từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 âm lịch tới đây?

Tuổi Ngọ

Vận may của tuổi Ngọ giống như 1 đường thẳng chỉ có đi lên, không có đi xuống, đặc biệt là trong sự nghiệp và tài lộc vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 âm lịch. Nhờ được cát tinh chiếu rọi, bản mệnh sẽ có vô số cơ hội đầu tư tốt và chỉ cần nỗ lực, chăm chỉ thì đại sự dễ thành, tài lộc nở rộ, không lo thiếu tiền tiêu.

Ngoài công việc ra, các mối quan hệ của tuổi Ngọ cũng được cải thiện đáng kể so với thời gian trước đây. Họ sẽ duy trì được sự hòa hợp và thân thiết với những thành viên trong gia đình cũng như bạn bè, đồng nghiệp.

Cuối tháng 5 âm lịch sung túc phát tài, đầu tháng 6 đón vận may tứ phương, 3 con giáp công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 âm lịch, công việc của tuổi Dần sẽ có nhiều mở mang, tiến triển. Thậm chí, bản mệnh còn có khả năng được cất nhắc, thăng chức và tăng lương, thu nhập tăng lên đáng kể, bảo đảm cho họ một cuộc sống dư dả, thoải mái.

Bên cạnh đó, có 1 điều mà tuổi Dần cần lưu ý, đó là nên biết kiểm soát cái tôi của bản thân, lắng nghe người khác nhiều hơn để hòa giải các mâu thuẫn xung quanh, nếu có. Như vậy thì không chỉ cuộc sống của họ sẽ bớt đi sự áp lực, căng thẳng mà đường tài lộc cũng ngày càng hanh thông.

Cuối tháng 5 âm lịch sung túc phát tài, đầu tháng 6 đón vận may tứ phương, 3 con giáp công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước sang cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 âm lịch, tuổi Dậu được báo hiệu có một thời gian ổn định, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Công việc làm ăn của bản mệnh này diễn ra khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, có khả năng thăng tiến hoặc tăng lương thưởng.

Trong khi đó, những người tuổi Dậu tự kinh doanh, làm chủ cũng có thêm các nguồn thu bên ngoài nên tổng thu nhập cũng rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Cuộc sống của họ rất thoải mái, sung túc. Tuổi Dậu sẽ nhận được sự trợ giúp của các quý nhân, do đó công việc vô cùng thuận lợi.

Cuối tháng 5 âm lịch sung túc phát tài, đầu tháng 6 đón vận may tứ phương, 3 con giáp công việc bất bại, quý nhân đưa lối đến thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp: Sửu - Thìn tài lộc tăng tiến, buôn bán xuôi thuận; Dần - Tị công việc trì trệ, tinh thần xuống dốc

Tử vi thứ Năm ngày 29/6/2023 của 12 con giáp, có thể phán đoán được phần nào về vận thế trong ngày mới, từ đó cũng góp phần giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Mời bạn theo dõi nội dung chi tiết dưới đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 5 âm lịch tử vi đầu tháng 6 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày 18/5 âm lịch tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Cuộc sống của người phụ nữ gánh vác gánh nặng tài chính và bài học cay đắng về hôn nhân

Tâm sự 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Cuộc hôn nhân 3 năm hoàn hảo trong mắt bạn bè và nỗi lòng giấu kín của người vợ

Tâm sự 27 phút trước
Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Cuộc sống hôn nhân bên người chồng gia trưởng và hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng

Tâm sự 42 phút trước
Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Người phụ nữ khống chế, rút lưỡi câu ra khỏi hàm con cá mập khiến những người chứng kiến kinh ngạc

Video 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tình huống vô lý khi bất ngờ bị cô gái lạ mặt tát trên phố và sự thật phía sau

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Hậu trường 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Đúng 99 ngày tới, có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, 3 con giáp khai thông tài lộc, phúc khí hanh thông, vận trình thuận lợi

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Trong 3 tháng 10, 11, 12/2026, 3 con giáp may mắn BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo đủ đường, khó khăn vây kín lối, Tài Lộc lao dốc, đời sống khó khăn trong 5 ngày tới

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng