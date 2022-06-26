Cuối ngày mai 27/6: Hỏa - Kim xung khắc, những con giáp này cẩn thận sức khoẻ, tài chính bất ổn, sự nghiệp lao dốc, tình cảm trên bờ rạn nứt

Thiên Quan dự báo gia đình và sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi có thể mâu thuẫn ngày mai. Mọi thứ sẽ trở lại cân bằng nếu bạn biết đặt ra các ưu tiên phù hợp cho mình, thay vì cứ ôm đồm quá nhiều những trách nhiệm và đòi hỏi.

Ngoài ra, tuổi Hợi cũng được nhắc nhở phải chú ý đến sức khỏe bản thân. Con giáp này chớ chủ quan cho rằng mình khỏe mạnh. Đặc biệt con giáp này nên để ý đến đường tiêu hóa của mình, ăn uống hợp lý để đảm bảo dinh dưỡng và sức đề kháng cho cơ thể.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tiêu cực tới tình cảm của bạn, trong các mối quan hệ, đây là lúc mà có thể bạn rơi vào cảm giác bối rối. Nên cố gắng giành thời gian chất lượng cho đối tác của mình để hai phía hiểu nhau hơn.

Thiên Quan dự báo gia đình và sự nghiệp của con giáp tuổi Hợi có thể mâu thuẫn ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ảnh hưởng của Ngọ Ngọ Tự Hình nên con giáp tuổi Ngọ hay tự trách bản thân về điều mình chưa làm được. Bạn nên học cách thả lỏng tinh thần, chấp nhận việc bản thân có những sai phạm nhất định và từ đó tìm cách để cải thiện trong tương lai.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ cẩn trọng hơn về vấn đề tiền bạc trong ngày mai. Đừng vội vàng đưa ra các quyết định tài chính khi bạn chưa chắc chắn về đối tác, đặc biệt nếu như mới chỉ gặp gỡ, quen biết.

Ngũ hành xung khắc cho thấy chuyện tình cảm của tuổi Ngọ không được như ý. Một phần lý do là sự cố chấp của con giáp này làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nếu bản mệnh biết lắng nghe thì mọi việc đã diễn tiến theo hướng tích cực hơn.\

Ảnh hưởng của Ngọ Ngọ Tự Hình nên con giáp tuổi Ngọ hay tự trách bản thân về điều mình chưa làm được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài đại diện cho tài lộc của con giáp tuổi Dậu đang gia tăng, bạn thấy rõ được số tiền của mình đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bạn cảm thấy rất an tâm.



Hỏa - Kim xung khắc cho thấy sức khỏe không tốt, bạn nên lưu ý trong môi trường sinh hoạt đời thường, nhằm tránh sức khoẻ ảnh hưởng. Nhiều khả năng bạn sẽ mất một khoản nhỏ cho việc điều trị y tế.

Ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này kém phần suôn sẻ. Chẳng gặp được người như ý hoặc gặp rồi cũng là có duyên vô phận, bản mệnh có phần khép mình và từ chối cơ hội yêu đương có thể đến với mình, đóng lại cánh cửa trái tim để không phải chịu tổn thương thêm nữa.

Ngũ hành xung khắc khiến đường tình duyên của con giáp này kém phần suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo