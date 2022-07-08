Cuối ngày hôm nay 8/7, những con giáp này cẩn thận nhìn trước ngó sau kẻo tiền của hao mất, bản mệnh gặp chuyện xui xẻo, tài chính bất ổn, gia đạo bất an

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay không dễ dàng chút nào. Do chịu ảnh hưởng của ngày Tương xung mà người tuổi này làm việc thiếu suy nghĩ nên đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp Ngũ hành Thủy khắc Hỏa. Vậy nên, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn chưa có sự đồng điệu trong cuộc sống. Cả hai hãy cứ mạnh dạn chia sẻ cho nhau nhiều vấn đề hai người hiểu nhau hơn.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bất ổn, bấp bênh. Chất lượng cuộc sống của con giáp này giảm xuống đáng kể do có nhiều nguyên nhân liên quan đến tiền bạc.

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong hôm nay không dễ dàng chút nào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần có chút không được thuận lợi cho lắm. Dự đoán người tuổi này có thể phải chịu sự chèn ép của ai đó trong môi trường làm việc. Chính vì vậy, bản mệnh cần cư xử điềm tĩnh hơn để mọi chuyện được ổn thỏa, tốt đẹp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không được khả quan. Nếu biết cách chi tiêu hợp lý, con giáp này có thể có nguồn tài chính khá tốt, vững vàng. Hãy bắt đầu học cách tiết kiệm từ bây giờ để cải thiện nguồn thu nhập của chính mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp cục diện Tương Phá. Do đó, mối quan hệ giữa bạn và người ấy có thể nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã tại thời điểm này. Nếu giải quyết không triệt để, cả hai có khả năng “đường ai nấy đi” rất cao.

Vận trình tình cảm gặp cục diện Tương Phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối vất vả, gian nan. Sự xuất hiện của Thiên Quan khuyên người tuổi này không nên tham gia vào những chuyện bao đồng, tranh chấp lợi ích với đồng nghiệp nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến con đường công danh sau này.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có dấu hiệu khởi sắc. Con giáp này cần lên kế hoạch tiết kiệm để có nguồn tích lũy vững vàng cho tương lai sau này của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ảm đạm, nhạt phai. Mối quan hệ vợ chồng giữa bạn và người ấy có dấu hiệu rạn nứt do chịu ảnh hưởng của Ngũ hành Thổ khắc Thủy, đồng thời cả hai cũng ít dành thời gian cho nhau do khá bận rộn với công việc.

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối vất vả, gian nan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo