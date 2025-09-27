Cuối ngày hôm nay (27/9/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 27/09/2025 03:45

3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người.

Tuổi Ngọ

Những cố gắng và nỗ lực của người tuổi Ngọ đã đến lúc được đền đáp xứng đáng. Nguồn thu nhập ổn định đem lại cho người tuổi Ngọ cuộc sống thoải mái, dư dả. Đây là thời điểm cực kỳ thuận lợi cho những người đang theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp.

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc. Đào hoa vượng giúp tình cảm lứa đôi ngày càng thêm mặn nồng, son sắt. Người độc thân sớm tìm được một nửa của mình nhờ sự cởi mở và khéo léo trong cách thể hiện tình cảm.

Cuối ngày hôm nay (27/9/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông và "thuận buồm xuôi gió". Có lẽ, đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng hay đầu tư kinh doanh. May mắn ghé thăm giúp bản mệnh có thể mau chóng đạt được mong muốn và mục tiêu của mình.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Người độc thân sớm tìm được “người tình trong mộng” cho mình nhờ vào sự cởi mở, phóng khoáng của mình. Tình yêu chân thành luôn nhận được những đền đáp xứng đáng, vì thế hãy mạnh dạn tỏ tình với người ấy, chắc chắn bạn sẽ nhận được lời hồi đáp khiến bạn hạnh phúc.

Cuối ngày hôm nay (27/9/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và hanh thông trong thời điểm tới. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được những mối làm ăn lớn. Việc hợp tác sẽ mang lại lợi ích và cơ hội “chuyển mình” cho người tuổi này. Thiên Tài còn báo hiệu người tuổi này có cơ hội nâng cao thu nhập nhờ công việc tay trái

Ngoài ra, vận tình cảm của bản mệnh cũng sẽ đón nhiều tin vui. Hỏa sinh Thổ đem tới cho người tuổi này không ít cơ hội để bày tỏ yêu thương. Người độc thân dễ dàng tìm được ý trung nhân nhờ đào hoa vượng soi chiếu.

Cuối ngày hôm nay (27/9/2025), 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'.

Xem thêm
Từ khóa:   sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Thông tin mới vụ thảm sát 3 người ở Phú Thọ: Hung thủ từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ với nạn nhân

Đời sống 23 phút trước
Người phụ nữ đau bụng đi khám, bác sĩ lấy ra búi tóc nặng khoảng 6 kg

Người phụ nữ đau bụng đi khám, bác sĩ lấy ra búi tóc nặng khoảng 6 kg

Video 38 phút trước
Nhìn ra sân, người dân sửng sốt khi chứng kiến cảnh con rắn bơi qua dòng nước lũ ở sân sau nhà

Nhìn ra sân, người dân sửng sốt khi chứng kiến cảnh con rắn bơi qua dòng nước lũ ở sân sau nhà

Video 43 phút trước
Tàu chở ngô trật bánh sau khi tông xe tải đang băng qua đường ray và cái kết thót tim

Tàu chở ngô trật bánh sau khi tông xe tải đang băng qua đường ray và cái kết thót tim

Video 46 phút trước
Ô tô đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng đi qua cây cầu ngập nước, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Ô tô đã bị nước lũ cuốn trôi khi cố gắng đi qua cây cầu ngập nước, 3 người trên xe may mắn thoát nạn

Video 1 giờ 0 phút trước
Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Cà Mau: Hai chị em đuối nước tử vong thương tâm khi đi giăng lưới ở vuông tôm

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Đà Nẵng: Phát hiện nhiều cơ sở sản xuất bánh trung thu vi phạm, 10.000 bánh sắp tung ra thị trường

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

TP.HCM: Cháy dữ dội trong bãi giữ xe, ô tô 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Bão số 10 sẽ trút mưa xối xả xuống miền Trung, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi mưa trên 600 mm

Xã hội 2 giờ 5 phút trước
Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Ứng phó bão số 10, Hà Tĩnh dự kiến sơ tán hơn 15.000 người, nhiều hồ chứa đồng loạt xả tràn

Xã hội 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, giàu có hết phần thiên hạ, điềm lành gõ cửa, mọi điều suôn sẻ

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, ăn nên làm ra, tiền đẻ ra tiền, tương lai xán lạn

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 28/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (28/9-29/9), 3 con giáp được thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài chỉ lối đến kho vàng, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài chỉ lối đến kho vàng, 3 con giáp tiền tài thênh thang, chính thức thoát nghèo, tình duyên rực rỡ

3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp thăng hoa, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào sau ngày 27/9/2025

3 con giáp được Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp thăng hoa, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào sau ngày 27/9/2025

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, Vận Đỏ Như Son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (27-28/9/2025), 3 con giáp tiền đồ rực rỡ, Vận Đỏ Như Son, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình

Thần Tài độ mệnh sau ngày 27/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài độ mệnh sau ngày 27/9/2025, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 20h ngày 27/9/2025, 3 con giáp có LỘC rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn, ngồi không hưởng an nhàn

Đúng 20h ngày 27/9/2025, 3 con giáp có LỘC rót đầy tay, rung đùi đếm tiền, vận khí lan tỏa, mọi điều viên mãn, ngồi không hưởng an nhàn