Chuyện tiền bạc may mắn có Tam Hợp cục nên tiền vào tiền ra khá đều, không bị hao hụt nhiều. Sắp tới có nhiều việc lớn cần đến tiền, rất may là bạn đủ tiềm lực kinh tế để lo liệu cho mọi việc, Ngọ thực sự rất bản lĩnh.

Cục diện Mộc sinh Hỏa đem đến tin vui trong chuyện yêu đương, gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, Chính Ấn chiếu vận đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão nhưng không phải ai cũng may mắn. Tuổi này tuy thông minh hơn người, nhanh nhẹn nhưng chưa có chí lớn nên sự nghiệp vẫn ở mức tạm ổn mà thôi.

Tài lộc: Vận trình tài lộc dư dả, dồi dào. Con giáp này có được nguồn thu nhập tương đối ổn định, vững vàng do có Chính Tài giúp đỡ.

Đường tình duyên của bản mệnh may mắn nhờ có Mộc Hỏa tương sinh nên khá khẩm hơn rất nhiều. Bản mệnh biết cách để bày tỏ tình cảm của mình và không ngần ngại để dành thời gian cho người mình yêu. Nhiều người ăn nói cũng khá khéo, đến người khó tính rồi cũng phải mềm lòng.

Theo tử vi, Chính Ấn chiếu vận đem lại quyền lợi, trí thông minh và công danh cho Mão = Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Cuối tuần của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố nên những bạn làm công việc tự do, có nghề tay trái thì sẽ ăn nên làm ra. Đi xa về gần đều có người phù hộ bình an, công việc thuận lợi may mắn hơn những người xung quanh, lúc nào cũng có lộc vào đều đều.

Tài vận khởi sắc, phát đạt, lộc ăn uống nhiều hơn mọi ngày. Hơn nữa con giáp này rất khéo léo tận dụng những mối quan hệ xã giao để giúp cho công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi hơn để kiếm tiền chứ không hề vụng ăn nói như người khác vẫn nghĩ.

Vận trình tình duyên của Tuổi Thìn trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Mão nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn.

Cuối tuần của Thìn may mắn có Thực Thần chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo