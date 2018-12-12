Cuối năm, cứ đưa 3 nàng giáp này giữ tiền thưởng thì gia sản của chồng tha hồ tăng không ngừng!

Tâm linh - Tử vi 12/12/2018 05:30

Các ông chồng nhớ nhé, bao nhiêu tiền thưởng cứ đưa vợ thuộc 3 con giáp này giữ thì thế nào cũng tiền đẻ ra tiền, chỉ có tăng có chứ không giảm được!

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi vốn dịu dàng, lạc quan, thấu hiểu tâm lý của chồng. Vì vậy, họ luôn được chồng yêu thương và tin tưởng giao tiền bạc. Chồng của con giáp này thường vung tay quá trán nên phải đưa vợ giữ tiền thì mới mong sớm  ngày giàu có được.

Cuối năm, cứ đưa 3 nàng giáp này giữ tiền thưởng thì gia sản của chồng tha hồ tăng không ngừng! - Ảnh 1
Chồng nào lấy được vợ tuổi Mùi thì cứ yên tâm 3 đời giàu có, không sợ thiếu thốn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tuổi Mùi luôn biết gọn gàng sắp xếp chuyện nhà. Họ biết phải chi tiêu hợp lý, tiết kiệm thế nào. Chồng nào lấy được vợ tuổi Mùi thì cứ yên tâm 3 đời giàu có, không sợ thiếu thốn.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần vốn có cá tính mạnh mẽ, lạnh lùng, lời nào cũng đanh thép. Họ lại nhanh nhẹn, kiên định, quyết đoán trong việc tiêu xài tiền bạc. Con giáp này dù là ngoài xã hội hay về nhà đều khiến chồng nể trọng, quản lý gia đình chu toàn. Nhờ sự thông minh, nhanh nhạy này mà người tuổi Dần được nhiều người quý mến, tin cậy.

Cuối năm, cứ đưa 3 nàng giáp này giữ tiền thưởng thì gia sản của chồng tha hồ tăng không ngừng! - Ảnh 2
Sau khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Dần toàn tâm toàn lý lo cho gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi lấy chồng, phụ nữ tuổi Dần toàn tâm toàn lý lo cho gia đình. Con giáp này dù giỏi giang cũng đều không thể hiện quá đà để chồng phải tự ti. Chỉ cần chồng gặp khó khăn, họ sẵn sàng hết lòng giúp đỡ.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu có thế mạnh trong việc quản lý tài chính. Dù rằng họ không giỏi tính toán, nhưng luôn rất khôn khéo, tỉnh táo trong việc quản lý tài chính. Họ là tay vàng giữ tiền cho người khác, thậm chí trở thành chuyên gia trong lĩnh vực tài chính.

Cuối năm, cứ đưa 3 nàng giáp này giữ tiền thưởng thì gia sản của chồng tha hồ tăng không ngừng! - Ảnh 3
Phụ nữ tuổi Dậu có thế mạnh trong việc quản lý tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cố gắng kiếm tiền, lợi nhuận. Họ là người có thể nhìn thấy cơ hội trong lúc ngặt nghèo nhất. Vì vậy, đàn ông lấy được phụ nữ tuổi Dậu thì cứ nên để vợ giữ tiền, vì không lo hao hụt, lại càng có thể sinh thêm lợi nhuận.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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