4 nàng giáp sự nghiệp thì thăng hoa mà tình duyên lại dang dở

Đây là những nàng giáp thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng tình duyên lại lắm gian truân, lận đận dở dang. Dù có danh vọng thế nào cũng sẽ khó mỹ mãn nếu thiếu tình duyên.
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Tuổi Dần
Người tuổi Dần thường có tính cách hiếu thắng, tham vọng thành công và ưu tiên sự nghiệp. Vì vậy, đường tình duyên của người tuổi Dần khá lận đận.
Với sự thông minh và năng lực vốn có, con giáp này có khả năng thành công cao trong công việc, được cấp trên trọng dụng.
Người tuổi Dần này thường có tiền có quyền trong tay nhưng cũng rất dễ sa ngã. Họ có tính tình khá cố chấp, ương ngạnh nên khó có mối quan hệ lâu dài với ai, dù là trong công việc hay cuộc sống. Nhất là phụ nữ, dù họ giỏi giang thành công thế nào thì cũng dễ cô đơn, tự xoay sở khó khăn một mình.
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi cẩn thận, nhạy cảm vì vậy dù làm gì họ cũng suy nghĩ cẩn trọng, không tự tạo áp lực cho bản thân.
Sự nghiệp của con giáp này khá thuận lợi, có quý nhân giúp sức.
Dù vậy, tình duyên của họ lại gặp khá nhiều chông gai. Dù là đang yêu đương mặn nồng nhưng vẫn tự mang nhiều căng thẳng về tiền bạc, con cái hay gia đình hai bên sau này. Đây là một trong những con giáp gặp khó khăn nhiều trong tình cảm, hôn nhân.
Tuổi Ngọ
Phần lớn người tuổi Ngọ thành công trong sự nghiệp. Họ có thực lực, lại thành thật nên có khi không kiêng nể với các mối quan hệ làm ăn hay cấp trên.
Nhưng cũng vì thành công và có những yêu cầu cao nên người tuổi Ngọ khó tìm được một nửa thích hợp. Vì vậy, họ thường cô đơn tự giải quyết vấn đề của bản thân, hay tự tìm bình yên trên con đường thành công vốn có. Họ thành công trong sự nghiệp nhưng tình duyên lại có phần dở dang.
Tuổi Thìn
Đa số người tuổi Thìn giỏi giang và nhiều tài lẻ. Dù đi đến đâu họ cũng gây thương nhớ cho nhiều người. Nhưng trong tình duyên, họ lại gặp không ít trắc trở.
Người tuổi Thìn không gặp may mắn trong tình duyên. Họ thường yêu phải người không nên yêu. Vì vậy, họ thường gặp nhiều buồn phiền trong tình yêu.
*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.