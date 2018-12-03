4 nàng giáp vừa sinh ra đã được thần linh bồ tát đỡ đầu, số mệnh phúc đức hơn người

Tâm linh - Tử vi 03/12/2018 05:30

Đây là những con giáp dù có ít tiền hơn người khác vẫn sống vui vẻ, hạnh phúc. Vì từ khi sinh ra, họ đã được thần linh bồ tát phù trợ, cuộc đời thong thả an nhàn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh lương thiện, thành thật với mọi người. Dù họ làm việc gì cũng đều nghĩ đến người khác, tốt tính tốt bụng. Do đó, họ có nhiều nhân duyên tốt đẹp.

Người tuổi Mão luôn có quý nhân phù trợ trong sự nghiệp, còn được bồ tát, thần linh ban cho sức khỏe tốt, chuyện gì cũng thuận lợi, chỉ đợi giàu sang phú quý đến.

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Người tuổi Mão trời sinh lương thiện, thành thật với mọi người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý. Họ thông minh, tài giỏi. Không những vậy, con giáp này còn biết khai thác, sử dụng người rất giỏi, có khả năng thu phục lòng người, vượt qua khó khăn dễ dàng.

Cuộc đời của người tuổi Tỵ được bề trên phù trợ nên khá yên bình, chuyện gì cũng suôn sẻ.

4 nàng giáp vừa sinh ra đã được thần linh bồ tát đỡ đầu, số mệnh phúc đức hơn người - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ sinh ra đã mang mệnh phú quý. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn tốt tính, lịch thiệp và nhiệt tình. Họ luôn có trách nhiệm với người thân, gia đình.

Người tuổi Mùi được thần linh phù trợ, gặp được nhiều quý nhân, may mắn trong cuộc sống. Cuộc đời họ còn được thần tài nâng đỡ, cả đời không sợ nghèo túng bần hàn.

4 nàng giáp vừa sinh ra đã được thần linh bồ tát đỡ đầu, số mệnh phúc đức hơn người - Ảnh 3
Người tuổi Mùi được thần linh phù trợ, gặp được nhiều quý nhân, may mắn trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cuộc sống của người tuổi Hợi khá yên ổn, thoải mái. Đây là những con giáp sống chan hòa, ngây thơ, lương thiện nên được người khác yêu quý. Và như được thần linh bảo hộ, sự nghiệp hay bạc tiền của họ đều rất phú quý, vượng phát.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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