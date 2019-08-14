Cực chuẩn: Nhìn cổ tay 3 giây, biết ngay vận mệnh sang hèn, cần gì tốn tiền đi xem bói

Tâm linh - Tử vi 14/08/2019 16:47

Sách nhân tướng học chỉ rõ, chỉ cần mất 3 giây để tự xem bói cổ tay, ai cũng có thể biết ngay số mệnh cả đời của mình, chính xác đến khó tin.

Thầy tướng số chỉ rõ, đường vân nơi cổ tay sẽ cho biết tài vận, sức khỏe và tình duyên của một người. Chẳng cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn vào đặc điểm nhân tướng học này và tự xem bói cổ tay bạn sẽ biết ngay tương lai của chính mình.

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Chỉ cần tự xem bói cổ tay bạn sẽ biết ngay số phận của mình sẽ như thế nào trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân sức khỏe

Đây là đường vân trên cùng, gần cổ tay nhất. Sách nhân tướng học có nói, đây là đường vân biểu thị sức khỏe, tài lộc của chủ nhân. Nếu đường vân này dài, thẳng và sâu thì gia chủ sẽ luôn bình an khỏe mạnh, gặp bệnh nặng đến mấy cũng dễ dàng tai qua nạn khỏi, an yên đến già.

Ngược lại, nếu đường vân sức khỏe ngắn, đứt đoạn thì chủ nhân thường ốm vặt, bị áp lực công việc làm cho căng thẳng mệt mỏi đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Thậm chí, họ còn phải nếm trải mùi vị của thất bại, sức khỏe sa sút do lao tâm khổ tứ lâu ngày tích tụ.

Đặc biệt, nếu nữ giới có đường vân này mờ nhạt, quá ngắn và rẽ hướng về phía lòng bàn tay thì sẽ gặp khó khăn đường con cái, đứa trẻ sinh ra thường ngỗ nghịch, thích làm điều trái ý mẹ cha.

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Người có khả năng trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền sẽ có đường tài lộc đậm, rõ nét và rất dài - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân tài lộc

Đường vân tài lộc nằm dưới đường vân sức khỏe, nó biểu thị khả năng kiếm tiền của gia chủ. Người có khả năng trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền sẽ có đường tài lộc đậm, rõ nét và rất dài.

Ngược lại, nếu đường tài lộc đứt đoạn, rẽ nhiều nhánh nhỏ chủ nhân sẽ phải khốn khó vì chuyện tiền nong, chẳng có ngày nào an ổn. Phải chờ đến ngưỡng 50 thì người có nét tướng vân tay này mới mong có cuộc sống ổn định, đủ đầy.

Nếu đường vân này không đậm nhưng vẫn liền mạch, rõ nét thì chủ nhân dù không giàu có nhưng đời sống vật chất dư dả, không cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

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Nếu để ý bạn sẽ thấy, những người làm nghệ thuật, nghệ sĩ nổi tiếng đều có đường vân đặc biệt này - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân nổi tiếng

Người có đường vân thứ ba này chắc chắn sẽ nổi tiếng trong lĩnh vực họ làm việc. Nếu làm ăn kinh doanh ắt có địa vị, được nhiều người kiêng nể và kiếm được bộn tiền. Nếu để ý bạn sẽ thấy, những người làm nghệ thuật, nghệ sĩ nổi tiếng đều có đường vân đặc biệt này.

Thế nhưng, nếu nghĩ chỉ cần sở hữu đường vân thứ ba này chủ nhân sẽ tự động nổi tiếng thì bạn đã nhầm. Phải miệt mài lao động, cống hiến không ngừng nghỉ và sáng tạo hết mình họ mới gặt hái được những thành tựu đáng nể ấy.

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Đây là phúc phần trời cho, mang lại bình an, may mắn và cuộc sống viên mãn khi về già cho chủ nhân - Ảnh minh họa: Internet

Đường vân phúc tướng

Nhân tướng học chỉ ra rằng, đường vân phúc tướng chỉ người có hậu vận an nhàn, sung sướng hơn người. Rất hiếm người có được nét tướng này bởi đây là phúc phần trời cho, mang lại bình an, may mắn và cuộc sống viên mãn khi về già cho chủ nhân.

Càng về cuối đời họ càng có lộc lá đầy nhà, con cháu cũng sẽ thành đạt, hiếu thuận, hết lòng yêu thương mẹ cha, ông bà.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhìn tư thế ngủ 3 giây biết ngay vận mệnh sang hèn, chính xác hơn cả đi xem bói

Không cần tốn tiền đi xem bói, chỉ cần nhìn tư thế ngủ biết ngay vận mệnh sang hèn, số đại gia hay nghèo mạt rệp của một người.

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Từ khóa:   nhân tướng học tự xem bói

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