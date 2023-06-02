Cơn mưa tài lộc sẽ ập đến với 3 con giáp này vào đúng 11h hôm nay (2/6/2023), có Chính Ấn soi đường, Quý Nhân giúp đỡ, vượng phát trên mọi lĩnh vực

Ngọ là con giáp sống biết điều chơi đúng kiểu, sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình, luôn nhớ đến những người đã giúp đỡ mình.

Ngọ sẽ có những bứt phá trong công việc, thi cử đạt điểm tốt, học hành thuận lợi, xin việc cũng suôn sẻ, sớm được nhận vào làm ở cơ quan có đãi ngộ tốt.

Bạn được định sẵn để tiến lên và để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn với những người xung quanh. Bạn luôn nỗ lực hết mình trong mọi việc, và bạn luôn muốn mọi người ủng hộ và tán thưởng mình.

Các bạn có thể thoát khỏi ảnh hưởng của vận đen, lấy lại địa vị, không còn đứng yên tại chỗ, được quý nhân nâng đỡ. Thực hiện những mục tiêu mới, thực hiện sự giàu có và thực hiện ước mơ hạnh phúc là điều không còn xa vời với bạn.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 42 , 12 , 60

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 2/6/2023 hôm nay, tuổi Tuất may mắn được quý nhân hỗ trợ. Những khó khăn trước mắt không khiến bản mệnh chùn bước mà càng thêm quyết tâm tạo ra sự đột phá. Dưới sự chỉ điểm của quý nhân, con đường đi sẽ càng thêm thuận lợi.

Vận trình tài chính giữ ở mức ổn định. Con giáp này luôn có thói quen tiết kiệm một khoản cho bản thân. Nhờ vậy, những lúc cần đến tài chính sẽ không cần phải vay mượn hay lo lắng xoay sở bằng nhiều cách khác nhau.

Tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa. Con giáp này và nửa kia sẽ có buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm sau những ngày cả hai đều bận rộn với công việc riêng. Cũng chính vì lý do đó mà hai người luôn quý trọng những phút giây bên nhau thay vì tốn thời gian để cãi vã.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Con số may mắn : 39 , 96 , 84

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 2/6/2023 của 12 con giáp, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần có tầm nhìn xa trông rộng. Bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được kết quả như mong muốn. Bạn thậm chí còn định hướng giúp mọi người xung quanh.

Hôm nay, 3 con giáp này vạn sự như ý. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh cũng đạt được những bước phát triển nhất định trên con đường làm giàu của mình. Bản mệnh không ngại thử sức mình trong những lĩnh vực mới, vì thế mà bạn rất dễ trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay cả Hỷ thần và Tài Thần đều xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 1 , 4 , 12

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!