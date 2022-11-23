Con giáp hướng nội nhưng có tài làm lãnh đạo, điềm tĩnh và có khả năng thuyết phục người khác là ai?

Họ có những điểm mạnh mà một người lãnh đạo cần có.

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng người tuổi Sửu thường sống nội tâm. Con giáp này không nói nhiều, không giỏi thể hiện và thường giữ im lặng. Họ sống thiên về lý trí, có suy nghĩ trưởng thành.

Trong công việc, con giáp này luôn lặng lẽ làm mọi thứ. Bản mệnh tự đúc rút kinh nghiệm, đưa ra các bài học để không phạm phải sai lầm ở những lần sau. Tuổi Sửu có khát vọng lớn, có khả năng lãnh đạo tài ba, trở thành ông/bà chủ.

Tuổi Sửu ít nói nhưng rất hiểu ý người khác. Họ biết cách dẫn dắt, thuyết phục mọi người làm theo ý của mình.

Thời trẻ, tuổi Sửu cũng có nhiều thiếu sót. Phải trải qua một quãng thời gian dài, bản mệnh mới tích lũy đủ kiến thức, kinh nghiệp để trở thành lãnh đạo tài ba, được mọi người kính nể.

Tuổi Tý

Có tầm nhìn xa trông rộng, luôn làm việc chăm chỉ và rất tỉ mỉ, những người tuổi Tý rất xứng đáng nằm trong top những ứng viên có số mệnh trở thành sếp.

Để bắt đầu một cái gì mới, những người tuổi Tý sẽ luôn gặp bất lợi vì độ sáng tạo của họ chưa được cao, tuy nhiên qua bước khởi đầu thì mọi việc sẽ rất hoàn hảo vì độ trau chuốt tỉ mỉ của họ. Hơn thế nữa, con giáp này rất biết cách dùng người và dùng tiền.

Người tuổi Tý biết phát huy năng lực của mình một cách tối đa. Vào những hoàn cảnh khó xử thì người tuổi Tý lại có đủ sự lạnh lùng vốn có để đặt công việc lên trên hết, tránh bị tình cảm gây mất tập trung.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có thể kìm nén cảm xúc chứ không thích bộc lộ ra ngoài. Vì tính cách này, bản mệnh cũng chịu khá nhiều áp lực. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, trải qua gian khó, tuổi Hợi có thể rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, điềm tĩnh, khả năng thuyết phục người khác. Họ có những điểm mạnh mà một người lãnh đạo cần có.

Tuổi Hợi có năng lực lại bình tĩnh, quyết đoán nên có thể đưa tập thể đạt đến thành công như mong muốn.

Khi đã tích lũy đủ kiến thức và kinh nghiệm, tuổi Hợi có thể đạt bước tiến vượt trội, thăng hoa trong sự nghiệp, trở thành người lãnh đạo xuất sắc, được mọi người kính nể, ngưỡng mộ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-huong-noi-nhung-co-tai-lam-lanh-dao-diem-tinh-va-co-kha-nang-thuyet-phuc-nguoi-khac-la-ai-525066.html