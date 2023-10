Chúc mừng 4 cung hoàng đạo sự nghiệp thăng hoa, may mắn kéo đến ngập trời, tài lộc rủng rỉnh đầy túi liên tiếp 10 ngày (7/4 -16/4)

Tử vi cung Bạch Dương vận đào hoa nở rộ. Có những khi cuộc sống đẩy bạn xuống đáy nhưng may mắn có người dẫn đường chỉ lối để bạn thoát không bị lạc lối.

Tháng 4, sao Hỏa ngự trị trong nhà Bạch Dương mang lại cho bạn những người bạn, người thầy có cơ hội tốt hơn để phát triển tương lai tươi sáng của riêng mình, mang lại sự giàu có và gia tăng thu nhập. Tình hình tài chính của Bạch Dương nửa năm đầu tốt hơn nửa năm sau. Thời điểm đầu năm, bạn có đánh giá, điều chỉnh phù hợp.

Công việc có tốt hay không phụ thuộc vào việc bạn lập kế hoạch và nỗ lực ở thời điểm 6 tháng đầu năm. Nếu bạn biết chớp lấy cơ hội thì càng cuối năm càng đúng thời điểm để tiền bạc của bạn được “chắp cánh”. Về vấn đề tình cảm có thể thấy Bạch Dương khá đào hoa, nhất là ai đang độc thân ngập tràn trong những cảm xúc tốt đẹp, nhưng cần nhiều thời gian hơn để quan sát, nhìn nhận họ nếu không rất dễ vướng vào chuyện tình cảm rắc rối khi bị lừa dối.

Từ ngày 7/4 - 16/4 sẽ là một dịp hiếm hoi để Bạch Dương có cơ hội phát triển. Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung, từ ngày 7/4 - 16/4 sẽ là một dịp hiếm hoi để Bạch Dương có cơ hội phát triển, bạn trải nghiệm cuộc sống theo một cách tốt đẹp hơn. Nhưng sẽ có lúc khó khăn nhưng chớ vội nản chí, đừng dễ dàng bỏ cuộc. Nó là cần thiết để chú ý đến việc điều chỉnh tâm lý và không quên hi vọng về một tương lai tươi sáng.

Cự Giải (22/6 – 26/7)

Tử vi trong tháng 4 dương Cự Giải sẽ gặt hái được những may mắn trong công việc mà còn may mắn trong cả chuyện tiền nong. Bạn sẽ nhanh chóng chạm tay vào những cơ hội trong công việc và gặt hái thêm nhiều thành công trong 10 ngày liên tiếp (7/4 - 16/4), đặc biệt, để đền đáp lại bao ngày tháng chăm chỉ làm việc, Cự Giải có khả năng cao sẽ nhận được những khoản tiền thưởng viên mãn. Do chuyện tiền nong cũng diễn ra khá suôn sẻ trong tháng này, bạn sẽ kiếm được số tiền kha khá từ công việc hiện tại cuộc sống viên mãn.

Cự Giải sẽ gặt hái được những may mắn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi tháng 4 này cho biết cung Song Ngư luôn biết cách cân bằng công việc một cách hợp lí nhất, do đó, Song Ngư thường rất hiếm khi vướng vào trạng thái bận không ngóc đầu lên được . Tuy nhiên, trong 10 ngày liên tiếp (7/4 - 16/4) những khó khăn của Song Ngư sẽ được giải quyết đâu vào đó. Trên con đường tình duyên cung Song Ngư sẽ có những bước phát triển bất ngờ mang lại nhiều cảm xúc cho cả hai.

Tử vi tháng 4 này cho biết cung Song Ngư luôn biết cách cân bằng công việc. Ảnh minh họa: Internet

