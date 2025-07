Theo báo Thanh Niên , tối 12/7, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Võ Văn Tèo (36 tuổi) và Võ Văn Giang (34 tuổi, em ruột Tèo, cùng ở ấp Bình Trung, xã Bình Thành, Đồng Tháp) để điều tra hành vi giết người.

Khi đến nhà của H.C.C., giữa Tèo và 3 anh em của anh H.C.C. tiếp tục xảy ra cự cãi. Lúc này, thanh niên tên Tuấn đi cùng Tèo và Giang can ngăn nhưng không được.

Nghi phạm Võ Văn Tèo (anh ruột Giang). Ảnh: Báo Thanh Niên.

Trong lúc anh em của Tèo, Giang đánh nhau với C., E. và Kiệt thì Tèo lấy con dao mang theo (lúc này dao để trên xe máy - PV) đâm vào ngực, bụng của C., E. và Kiệt. Hậu quả, C. và E. tử vong tại chỗ. Còn Kiệt bị thương nặng, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây ra án mạng, Tèo và Giang nhanh chóng rời khỏi hiện trường, ném con dao gây án xuống sông gần đó.

Theo thông tin trên VietNamNet, nhận tin báo, Công an xã Bình Thành đã khẩn trương đến hiện trường phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh điều tra vụ việc. Cơ quan công an đã tạm giữ 2 nghi phạm liên quan để điều tra.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo Công An TP.HCM.

Kết quả khám nghiệm ban đầu, C. tử vong do vết thương ở vùng ngực trái gây thủng tim; còn E. bị vết thương ở vùng ngực gây thủng phổi.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai những người liên quan, làm rõ vụ việc.