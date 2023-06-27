Chúc mừng 3 con giáp này sau 10h ngày 29/6 được Thiên Ấn nâng đỡ, có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa

Tâm linh - Tử vi 27/06/2023 16:58

Sau 10h ngày 29/6, đường tài lộc của con giáp 3 tuổi này sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Tuổi Hợi 

Chúc mừng 3 con giáp này sau 10h ngày 29/6 được Thiên Ấn nâng đỡ, có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi tốt bụng, lạc quan và ngay thẳng. Họ sẽ đón nhận vận may của những quý nhân đến trước cửa nhà họ vào tuần tới. Về sự nghiệp, con giáp tuổi Hợi sẽ có cơ hội và bệ phóng để thể hiện tài năng, năng lực của mình và đạt được những thành tích xuất sắc.

Dù là thông qua công việc hay cơ hội kinh doanh, con giáp tuổi Hợi đều có thể đạt được những bước đột phá lớn. Về tài lộc, tuần tới sẽ là thời điểm quý nhân tìm đến cửa nhà đối với những con giáp tuổi Hợi, thông qua sự giới thiệu và giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ có thể thu được của cải bất ngờ.

Về các mối quan hệ giữa các cá nhân, con giáp heo sẽ gặp được một số quý nhân có ích cho sự nghiệp của mình, thông qua sự hướng dẫn và hỗ trợ của quý nhân, họ có thể nâng cao hơn nữa sự nghiệp phát triển của mình. Nhìn chung, tuần tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với những con giáp tuổi Hợi khi được quý nhân cao lộc ghé thăm.

Tuổi Sửu 

Là con giáp may mắn dịp Tết Đoan Ngọ, tuổi Sửu nên cố gắng tận dụng tốt cơ hội đang có để gặt hái thành quả về mình nhanh chóng sau 10h ngày 29/6.

10h ngày 29/6 được xem là khoảng thời gian rất đặc biệt, do đó con giáp tuổi Sửu hãy cẩn thận với những suy nghĩ của mình khi mà chúng rất dễ trở thành hiện thực trong thời gian ngắn.

Vì thế hãy thử tập nói, suy nghĩ những lời khẳng định tích cực về tiền bạc, tài chính của mình vì chúng sẽ hỗ trợ cho bạn hoàn thành mục tiêu nhanh hơn. Nhớ rằng chỉ có 1 tuần để thực hiện, do đó hãy dồn tâm dồn sức vào những việc quan trọng, đừng lãng phí thời gian quý báu này khi Thần Tài đang ở bên bạn.

Nếu đang có những nỗi buồn hay sự bi quan ngăn cản tuổi Sửu tiến về phía trước thì nên tìm cách loại bỏ chúng nhanh nhất có thể để "dọn đường" cho tài lộc vào nhà nhé.

Tuổi Thìn 

Chúc mừng 3 con giáp này sau 10h ngày 29/6 được Thiên Ấn nâng đỡ, có khởi đầu mới, giải quyết được các rắc rối, khó khăn, thu nhập tăng tiến, gặp được mưa thuận gió hòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ nhất trong tháng 7. Họ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện năng lực của bản thân. Những người tuổi Thìn có tính cách tốt bụng, chu đáo, và được thần may mắn chiếu mệnh. Đa số họ có tính cách hướng ngoại, vui vẻ, hào phòng.

Sau 10h ngày 29/6, đường tài lộc của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng đều đều, tiền bạc rủng rỉnh, gia đạo hạnh phúc, cuộc sống bước sang một nấc thang hạnh phúc mới.

Khi gặp khó khăn, người tuổi Thìn cũng thường nhận được sự giúp đỡ của bạn bè khắp nơi. Đồng thời họ rất biết cách nắm bắt cơ hội để vượt qua chướng ngại vật một cách nhẹ nhàng, nhiều cơ hội làm giàu nhanh chóng. Hãy mạnh mẽ tiến lên và nắm bắt cơ hội làm giàu, vận mệnh rực rỡ nằm trong tay của bạn.

Tuy nhiên, để tránh tổn thất về tài chính, người tuổi Thìn vẫn cần đề phòng những kẻ gian xung quanh.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Thần Tài ghé thăm 3 tuổi này vào ngày mai 28/6: Tài lộc tăng cao bất ngờ, gặp nhiều cơ may trong công việc

Thần Tài ghé thăm 3 tuổi này vào ngày mai 28/6: Tài lộc tăng cao bất ngờ, gặp nhiều cơ may trong công việc

Những ncon giáp tuổi này từ trước đến nay đều có vận thế hanh thông. Ngày mai 28/6, vận may càng làm mưa làm gió, Thần Tài "đổ bộ", giàu sang không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Ra tòa ly hôn, tôi đeo trang sức 2 tỷ và phản ứng của chồng cũ khiến tôi bất ngờ

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Sự thật đằng sau chuyến ghé thăm bất ngờ lúc nửa đêm của người cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Sự thật đằng sau hành động lạ của vợ trong phòng tắm khiến tôi ngơ ngác

Ngoại tình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Lý do đằng sau quyết định chưa tái hôn của chồng cũ sau nhiều năm xa cách

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Ngày ra tòa ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ sững sờ

Tâm sự 2 giờ 22 phút trước
Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Nửa đêm con khóc ngằn ngặt, tôi ôm ra ban công dỗ và chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của chồng

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Sự thật đằng sau những tin nhắn bị khóa trong Zalo khiến cô gái ngã ngửa

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, tôi lập tức đến nơi và chết lặng khi thấy đó là nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay