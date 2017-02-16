Chồng có nét tướng này thì thế nào cũng công thành danh toại, giàu sang hơn người ở tuổi trung niên

Sau năm 45 tuổi, người đàn ông có nét tướng này nên tự mở kinh doanh buôn bán, không nên làm nhân t? vi ên, như vậy thì cơ hội thành công mới cao.

Người có nét tướng này rất giỏi kiếm tiền, giỏi buôn bán, là người gánh trọng trách tăng nguồn doanh thu. Nhưng chỉ từ trung niên mới có thể thành công. Trước đó, họ sẽ bị lỡ mất nhiều thời cơ quý giá hoặc bị kẻ khác cướp mất công

Trán cao và rộng

Đàn ông có nét tướng này thường có tiền tài rất tốt, bước vào trung vận sẽ dễ dàng làm giàu hơn nữa. Đàn ông thế này rộng lượng, giàu lòng khoan dung, và thương người. Họ bản lĩnh, mạnh mẽ, dám làm dám chịu, rất cá tính

Vì vậy mà họ nên xem chừng nắm bắt mọi cơ hội kinh doanh vào năm 40 tuổi, đừng vì một chốc bất cẩn mà phạm sai lầm lớn

Hai tai sát vào da đầu

Hai tay to, đầy và sát vào da đầu thì sẽ dễ làm giàu. Họ thông minh, biết cách kiếm tiền. Họ giữ lời hứa, luôn biết nhẫn nại để chờ thời cơ chín mùi

Nhưng nếu tai nhỏ, mỏng thì dễ hao tài, cẩn thận lâm vào cảnh thiếu thốn khi về già

Mặt vuông chữ điền

Đây là người nhẫn nhịn chịu khó khăn. Họ đi lên từ nghèo khổ mà cố gắng xây dựng sự nghiệp ổn định

Cơ hội làm giàu của họ sẽ đến khi bước sang tuổi trung niên. Lúc đó, khi đã qua hết những khó khăn, trở ngại, họ sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm. Làm gì cũng có tính toán cẩn thận, không nông nổi, rất chắc chắn, vì vậy mà dễ thành công

Gò má không cao, vừa phải

Đàn ông có nét tướng này là người biết quản lý chi tiêu, có khả năng làm lãnh đạo. Họ cũng khéo léo trong giao tiếp, được quý nhân giúp sức nên ăn nói ngày càng tốt hơn.

Khi bước vào trung vận, họ sẽ có thêm nhiều thành tựu nhất định. Từ đây cuộc sống sẽ đủ đầy và hạnh phúc hơn

Khóe miệng vểnh

Khóe miệng là nơi thể hiện tiền tài của chủ nhân. Ai có khóe miệng trễ thì trung vận chật vật, khó khăn. Ai có khóe miệng vểnh sẽ được quý nhân giúp sức, tai qua nạn khỏi, suôn sẻ mọi điều.

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