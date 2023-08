Sửu được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Mão có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời Sửu sẽ có cuộc sống sung túc.

Vận xui nào cũng sẽ qua, phúc khí đến nhà, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông thấy rõ. Con giáp có quý nhân giúp đỡ, may mắn ngập tràn, thu nhập cải thiện. Vận đào hoa của Sửu trong thời gian này cực kỳ nhuận sắc. Con giáp may mắn này có cơ may sẽ gặp được người như ý, hỷ sự tìm tới tận nhà.

Tuổi Hợi

Hợi sinh ra đã vốn khôn ngoan, cá tính nên tuổi Hợi không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Con giáp này chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Hợi vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.