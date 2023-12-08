Chia buồn với 3 con giáp thị phi 2024, làm gì cũng bị để ý, cố gắng không được công nhận, đi đến đâu mang tai tiếng đến đó

Tâm linh - Tử vi 08/12/2023 13:28

Năm 2024 sẽ có nhiều biến động, nhưng 3 con giáp này lại vướng phải vận xui, gặp chuyện thị phi, làm gì cũng không thành, còn vướng họa mất tiền.

Con giáp tuổi Sửu

Bước sang năm 2024, vận trình của người tuổi Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Năm Giáp Thìn này, Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái m che chở, thêm cát thần Ấn Quan nâng đỡ, dần thoát khỏi những tác động xấu trong năm Quý Mão 2023 trước đó. Tuy nhiên, cục diện Phá Thái Tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động. Áp lực trong công việc và cuộc sống sẽ nối tiếp nhau, nếu bạn không thể dốc toàn lực để giải quyết vấn đề, bạn có thể gặp phải những khủng hoảng bất ngờ.

Chia buồn với 3 con giáp thị phi 2024, làm gì cũng bị để ý, cố gắng không được công nhận, đi đến đâu mang tai tiếng đến đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách, bạn trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Chỉ cần duy trì sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, bạn mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai.

Con giáp tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là một trong những con giáp chịu ảnh hưởng của Thái Tuế trong năm 2024. Sự nghiệp, gia đình, cuộc sống gia đình, tình yêu, hôn nhân đều có thể xuất hiện những biến chuyển khó lường. Về phương diện cá nhân, nhiều người tuổi rồng sẽ cảm thấy dễ bị lo lắng.

Chia buồn với 3 con giáp thị phi 2024, làm gì cũng bị để ý, cố gắng không được công nhận, đi đến đâu mang tai tiếng đến đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi hợp tác kinh doanh, một số người cũng có nguy cơ gặp phải những mâu thuẫn, hiểu lầm do bất hòa về mặt nhân sự. Do vận thế có nhiều biến động nên sức khỏe của những người tuổi Thìn dễ bị tổn hại, từ đó, dễ mắc bệnh hơn. Để giảm bớt những điều không may, người tuổi rồng nên tích lũy phước lành, làm việc thiện nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi tuổi Tuất năm 2024, do đối mặt với cục diện Xung Thái Tuế, lại có nhiều hung tinh vây chiếu, vận trình năm này của tuổi Tuất kém may. Đặc biệt chú ý trong công việc. Thật khó để nhận được sự giúp đỡ ở nơi làm việc chứ đừng nói đến việc có được sự tin tưởng. Đồng nghiệp của bạn sẽ luôn ghen tị với thành tích mà bạn có được, tài năng của bạn sẽ không được phát huy và áp lực sẽ ngày càng gia tăng.

Chia buồn với 3 con giáp thị phi 2024, làm gì cũng bị để ý, cố gắng không được công nhận, đi đến đâu mang tai tiếng đến đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu không tìm được công việc phù hợp thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nếu người tuổi Tuất khởi nghiệp kinh doanh riêng sẽ khó khăn và căng thẳng hơn, đừng khởi nghiệp trong năm này vì bạn sẽ dính hạn thị phi. Nhiều lần gặp trở ngại đã ảnh hưởng đến sự tự tin của người tuổi Tuất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người tuổi Tuất không nên đưa ra quyết định vội vàng trong năm nay và nên ở yên một chỗ!

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Bước qua tháng 1/2024, 3 con giáp hái TIỀN, TẾT dương lịch thật ĐỎ, tài lộc và cuộc sống trở nên vượng phát

Bước qua tháng 1/2024, 3 con giáp hái TIỀN, TẾT dương lịch thật ĐỎ, tài lộc và cuộc sống trở nên vượng phát

Vừa bước qua tháng 1/2024, vận may kéo đến mang đến cơ hội phát tài cho 3 con giáp may mắn dưới đây. Tài lộc vượng phát, tiền tài rủng rỉnh, tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp năm 2024 con giáp xui xẻo năm 2024 con giáp thị phi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 15 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 15 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ