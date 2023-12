Chia buồn với 3 con giáp thị phi 2024, làm gì cũng bị để ý, cố gắng không được công nhận, đi đến đâu mang tai tiếng đến đó

Người tuổi Thìn là một trong những con giáp chịu ảnh hưởng của Thái Tuế trong năm 2024. Sự nghiệp, gia đình, cuộc sống gia đình, tình yêu, hôn nhân đều có thể xuất hiện những biến chuyển khó lường. Về phương diện cá nhân, nhiều người tuổi rồng sẽ cảm thấy dễ bị lo lắng.

Khi hợp tác kinh doanh, một số người cũng có nguy cơ gặp phải những mâu thuẫn, hiểu lầm do bất hòa về mặt nhân sự. Do vận thế có nhiều biến động nên sức khỏe của những người tuổi Thìn dễ bị tổn hại, từ đó, dễ mắc bệnh hơn. Để giảm bớt những điều không may, người tuổi rồng nên tích lũy phước lành, làm việc thiện nhiều hơn.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi tuổi Tuất năm 2024, do đối mặt với cục diện Xung Thái Tuế, lại có nhiều hung tinh vây chiếu, vận trình năm này của tuổi Tuất kém may. Đặc biệt chú ý trong công việc. Thật khó để nhận được sự giúp đỡ ở nơi làm việc chứ đừng nói đến việc có được sự tin tưởng. Đồng nghiệp của bạn sẽ luôn ghen tị với thành tích mà bạn có được, tài năng của bạn sẽ không được phát huy và áp lực sẽ ngày càng gia tăng.

Nếu không tìm được công việc phù hợp thì hậu quả sẽ nghiêm trọng. Nếu người tuổi Tuất khởi nghiệp kinh doanh riêng sẽ khó khăn và căng thẳng hơn, đừng khởi nghiệp trong năm này vì bạn sẽ dính hạn thị phi. Nhiều lần gặp trở ngại đã ảnh hưởng đến sự tự tin của người tuổi Tuất. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, người tuổi Tuất không nên đưa ra quyết định vội vàng trong năm nay và nên ở yên một chỗ!

