CHỊ EM sở hữu NGÀY SINH ÂM LỊCH này, "ấn định" MỆNH TỐT, lấy chồng GIÀU SANG, tỏa vầng hào quang MAY MẮN

Theo xem bói ngày sinh, phụ nữ sinh vào ngày 6 âm lịch vốn có phúc khí thiên phú. Họ có thể không phải là người có ngoại hình hay năng lực quá xuất sắc nhưng chính là biểu tượng cho sự phú quý, thịnh vượng.

Phụ nữ sinh vào ngày này rất giỏi kiếm tiền và biết vun vén chi tiêu. Họ sẽ không chạy theo vật chất để mà vung tiền một cách bừa bãi. Nhìn chung, lấy được phụ nữ sinh vào ngày này là phúc lớn của đàn ông.

Họ khi bước ra cuộc sống dễ gặp được sự giúp đỡ của quý nhân, cộng thêm năng lực vốn có mà làm nên sự nghiệp. Sau khi kết hôn, họ trở thành cánh tay đắc lực, giúp chồng làm nên sự nghiệp, dạy con khôn lớn thành tài.

Phụ nữ sinh ngày 10 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh vào ngày 10 âm lịch có bản tính khá hung dữ. Họ không phải kiểu người thướt tha, đi nhẹ nói khẽ nhưng thực sự là những người sắc sảo và dám nghĩ dám làm. Theo tuvingaynay.com họ không thích nói suông mà sẽ dùng hành động để chứng minh những gì mình muốn nói.

Tuy không khéo léo trong giao tiếp nhưng phụ nữ sinh vào ngày này rất có năng lực và được việc. Sau kết hôn, họ là người vượng phu ích tử, sẽ không quản ngại gian khó, cùng chồng gây dựng sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ sinh ngày 16 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ sinh ngày 16 âm lịch trời sinh đã có số may mắn và được hưởng nhiều phúc lộc. Cho dù là ở độ tuổi thiếu niên hay đã trưởng thành thì họ làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Do có quý nhân phù trợ, lại sẵn có số may mắn nên cuộc đời của họ không có quá nhiều bất trắc, trở ngại. Không chỉ vậy, sau khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân của họ cũng luôn hạnh phúc và viên mãn, gia đình êm ấm, chồng đẹp con khôn.

Đặc biệt, chồng con của họ cũng được hưởng lây vận may này, con đường công danh sự nghiệp của chồng sẽ xán lạn, phú quý, sung túc sẽ đầy nhà. Phụ nữ sinh ngày này thông minh, nhanh nhạy, nên nếu có ý định kinh doanh thì cũng gặt hái được vô số thành quả đáng nể.

Phụ nữ sinh ngày 17 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ sinh vào ngày 17 âm lịch có tấm lòng bồ tát, mang phước lành tự nhiên. Họ là người mềm yếu bên ngoài và mạnh mẽ bên trong.

Những người này lúc nhỏ là người mang đến phúc khí cho cha mẹ mình, sau lớn lên lập gia đình là người vượng phu ích tử, mang phúc đến cho chồng, cho con.

Họ toát lên khí chất không thể nhầm lẫn, dù ở trong đám đông vẫn trở nên nổi bật. Người nào có tham vọng nhất định sẽ làm nên sự đột phá.

Phụ nữ sinh ngày 18 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ sinh ngày 18 âm lịch có tính cách lạc quan, tích cực và vui vẻ. Cả đời họ luôn chăm chỉ, cần mẫn và sống hết mình, trong mệnh lại thường gặp được quý nhân tương trợ, giúp sức nên hậu vận sẽ được hưởng nhiều phú quý, giàu sang.

Những năm đầu đời của họ trôi qua khá yên bình, không có nhiều biến động lớn. Nhờ tinh thần lúc nào cũng lạc quan nên ít khi gặp phải những chuyện buồn phiền, khó khăn thử thách cũng nhanh chóng vượt qua và lấy lại tinh thần.

Đến khi kết hôn, giai đoạn này họ được vận may chiếu cố, làm gì cũng thành công vượt trội. Không chỉ thế, họ còn đem lại may mắn cho con đường công danh của chồng mình, sự nghiệp vì thế luôn vững chắc, thăng tiến, hậu vận đạt được cả danh và lợi.

Phụ nữ sinh ngày 20 âm lịch

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sinh vào ngày 20 âm lịch có sẵn vận may từ khi cha sinh mẹ đẻ. Chính vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, dù có sinh vào hoàn cảnh nào thì cũng chẳng khi nào thiếu ăn thiếu mặc hay phải sống trong cảnh nghèo khó, túng thiếu.

Lớn lên, họ lại là người mạnh mẽ, có ý chí kiên cường, khó điều gì có thể quật ngã nên cuộc sống không gặp trở ngại nào quá lớn.

Nhờ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và vốn sống, lại khéo léo trong giao tiếp, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên họ luôn nhận được sự tin tưởng từ những người xung quanh. Đến khi trưởng thành, họ dễ gặp được người tâm đầu ý hợp và kết hôn với người đó.

Sau khi kết hôn, cuộc sống sẽ càng ngày càng trở nên may mắn và viên mãn hơn, cảnh cửa tài lộc cũng mở ra rộng lớn hơn. Gia đình hòa thuận, êm ấm, không chỉ vậy mà còn liên tục nhận những khoản tài lộc bất ngờ, ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.