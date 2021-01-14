Chỉ đích danh 3 con giáp may mắn phát tài, làm đâu thắng đó, đổi đời trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 14/01/2021 05:57

Nhờ được thần tài ưu ái, quý nhân nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ có năm mới 2021 ngập trong biển tiền, cả năm vượng phát.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả vây quanh nên từ đây đến cuối năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ nằm duỗi mà ăn, tiêu mãi cũng không hết tiền. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là phúc phần trời cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp thông minh, cá tính và ham học hỏi. Nhờ đi nhiều hiểu rộng, có óc sáng tạo nên Ngọ sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ đây đến Tết âm lịch con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, vượng tài vượng lộc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két chính là phúc phần trời cho Ngọ. 

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Sau những ngày đầu năm không mấy như ý thì từ hôm nay Hợi sẽ vét cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều biết đối nhân xử thế, sống nghĩa tình nên được quý nhân thương yêu, bề trên chiều chuộng. Số trời đã định, Tân Sửu 2021 sẽ mở ra con đường mới cho sự nghiệp của Hợi, giúp họ khám phá hết năng lực của mình.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những ngày đầu năm không mấy như ý thì từ hôm nay Hợi sẽ vét cạn túi thần tài, tiền nhiều vô kể, tiêu mãi không hết. 

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Mão sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành và biết trước biết sau nên Mão dĩ hòa vi quý, được bề trên nâng đỡ. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, không sợ gian khó con giáp giàu sang này sẽ càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hiển vinh.

Làm chơi hưởng thật, của nả đầy nhà, cứ vơi lại đầy nên Mão sẽ ngập trong nhung lụa, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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