Cây TÀI LỘC rơi đầy trước ngõ, 3 con giáp tha hồ hốt BẠC, thu VÀNG trong 10 ngày giữa tháng 5 (11 - 20/5), sự nghiệp, tiền tài bước sang một trang mới

Tuổi Mão

Mão quả là con giáp may mắn khi liên tục được quý nhân phù trợ. Đặc biệt 10 ngày giữa tháng 5 tới đây, người cầm tinh con mèo sẽ càng gặp may hơn nữa. Theo lá số tử vi, người tuổi Mão sẽ được Nguyệt Đức cát tinh chiếu rọi, mang theo của cải tràn trề. Từ đây, con giáp không còn phải lo lắng về tài lộc, cuộc sống chỉ toàn là may mắn.

Tuy nhiên con giáp này cũng nên cẩn thận trước những quyết định vội vàng. Dù có khả năng nhìn xa trông rộng nhưng đôi lúc Mão lại quá vội vàng trong việc đưa ra quyết định của mình sẽ dễ gặp phải những điều không mong muốn.