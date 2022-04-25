Tử vi thứ Ba 26/4/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ Thiên Ấn trợ lực, sức sáng tạo vô biên, tiền tài ngập lối, Thìn - Tuất nhạy cảm thái quá, dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Tài mang tới những tín hiệu tích cực cho vận trình tài lộc của con giáp tuổi Tý, thời điểm thích hợp cho các quyết định liều lĩnh một chút bạn nhé.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi gặp khá nhiều vướng mắc trong khoảng thời gian này. Đôi bên nên có những chia sẻ thẳng thắn với nhau, tránh để những mâu thuẫn âm ỉ khiến tình cảm rạn nứt thêm mỗi ngày.

Hôm nay người tuổi Sửu gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục giấy tờ. Lúc này đòi hỏi bạn phải hiểu tình hình và cần bình tĩnh, kiên nhẫn hơn chứ không phải nổi nóng, ăn nói hồ đồ và làm hỏng việc.

Kiếp Tài đưa tới rất nhiều các chi tiết nhỏ góp mặt vào các vấn đề trong ngày hôm nay, tuy nhiên, tuổi Sửu muốn yên bình thì đừng quá quan tâm đến chúng. Những thứ lặt vặt như thế sẽ tự khắc đâu vào đấy, do đó, bạn chỉ nên tập trung nhiều vào bức tranh tổng thể mà thôi.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhất định phải cẩn trọng trong công việc của mình, nhớ phải giữ bí mật những điều cần thiết, đừng để Tỷ Kiên có thể dễ dàng làm tổn thương đến bạn. Đừng vội vàng, bốc đồng khi giải quyết mọi vấn đề, sự cẩn trọng và chu đáo rất cần thiết lúc này.

Có thể có quá nhiều điều không mong muốn cùng xảy ra khiến bạn nghĩ rằng mình đang xui xẻo nhưng thực ra nếu suy xét kỹ bạn sẽ hiểu rằng những sai lầm hiện tại đều xuất phát từ những việc bạn thiếu cẩn thận, quá tin người, hay thiếu kiến thức từ trong quá khứ mà thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay con giáp tuổi Mão dễ tìm được tiếng nói chung, có người hiểu hết được các câu chuyện mà bạn nói ra. Thậm chí họ còn có thể đưa ra cho bạn những gợi ý vô cùng khôn ngoan.

Chính Quan giúp con giáp tuổi Mão có thể đẩy nhanh tốc độ công việc ở mức cao vào trong ngày này. Bạn có thể xử lý một lượng lớn công việc khi có động lực và mục tiêu rõ ràng.

Tuổi Thìn

Con giáp tuổi Thìn hôm nay khá mong manh, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh bên ngoài. Thực ra một phần là vì bạn thiếu kế hoạch nên dễ bị sao nhãng mà thôi, mỗi khi bạn có chiến lược và mục tiêu cụ thể thì tránh được việc lãng phí thời gian cho những việc không đâu.

Sự nhạy cảm khiến tuổi Thìn cảm thấy những dấu hiệu không ổn dưới sức ảnh hưởng của Tỷ Kiên, bạn không vui vẻ cho lắm với mọi việc diễn ra ngày hôm nay. Bạn thậm chí quay lưng với những người vốn đồng hành với mình. Nên kiềm chế cảm xúc và đừng vượt qua các ranh giới trong ứng xử với mọi người nhé.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Thiên Ấn trợ lực mà con giáp tuổi Tỵ có thể xử lý được khối lượng công việc khổng lồ trong ngày hôm nay. Thậm chí là cả lĩnh vực sáng tạo bạn cũng biết cách đưa ra các ý tưởng vô cùng táo bạo, ấn tượng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân trở nên tự tin hơn với lựa chọn của mình. Bạn nhận được không ít sự quan tâm từ người khác giới. Có vẻ như cơ hội để bạn kết đôi đang đến gần rồi, hãy mở lòng mình để đón nhận đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với các cặp đôi, nhờ có Tam Hợp mà hôm nay người tuổi Ngọ và một nửa của mình đang trải qua quãng thời gian vô cùng êm đềm. Bạn cũng biết trân trọng sự quan tâm tinh tế mà nửa kia dành cho bạn nhé.

Ngày hôm nay liên quan nhiều đến một bước tiến nào đó trong sự nghiệp, khiến tuổi Ngọ cảm thấy vô cùng bận rộn. Tuy nhiên Chính Ấn dự báo về kết quả sẽ khiến cho bạn hài lòng, dù bạn phải hy sinh thời gian cá nhân.

Tuổi Mùi

Mối quan hệ xung quanh người tuổi Mùi không được như ý. Những quan điểm bất đồng chính là nguyên nhân khiến đôi bên nảy sinh những mâu thuẫn trong thời gian qua. Có lẽ cả hai nên đặt bản thân vào vị trí của đối phương để có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, từ đó tìm ra cách hóa giải phù hợp.

Ảnh hưởng của Kiếp Tài nên người tuổi Mùi trải qua những cảm xúc tiêu cực trong ngày này. Việc ai đó thờ ơ khiến bạn buồn, hay thất vọng vô cùng. Có lẽ nên thẳng thắn chia sẻ với đối phương điều mà bạn nghĩ, bởi lý do đôi khi chỉ là họ quên mà thôi.

Tuổi Thân

Tam Hội khuyên người tuổi Thân nên dành ngày này để ở bên những người mang lại cho bạn những rung cảm tích cực nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thể tạm hoãn các vấn đề thực tế lại và dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn bên người thân trong gia đình hay bạn bè, cho đến khi mọi việc ổn thỏa.

Thực Thần mang tới tín hiệu vui trong mối quan hệ, người tuổi Thân hãy ở bên bạn bè và cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, những câu chuyện vui vẻ. Những khoảnh khắc thư giãn này sẽ giúp tinh thần bạn được xoa dịu, khiến tâm trạng bạn được thoải mái hơn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay là một ngày khá dễ chịu với tuổi Dậu, nhất là khi bên bạn có sự đồng hành, hỗ trợ của gia đình, bạn bè, người thân. Bạn cũng sẽ có thêm động lực, thông qua sự chia sẻ và chỉ dẫn tận tình nhất của những người có kinh nghiệm ở bên mình.

Xuất hiện Thương Quan cũng là lúc tuổi Dậu nên chậm lại cuộc sống của mình một chút. Nếu có bất cứ nỗi hồ nghi, trăn trở nào ngày hôm nay thì không nên giữ im lặng. Hãy xem xét mọi việc và xử lý chúng sao cho hiệu quả thì hơn. Tuy nhiên, bạn cũng không nên sống quá cảm tính, như thế bạn sẽ dễ mệt mỏi mà thôi.

Tuổi Tuất

Tam Hợp nhắc nhở tuổi Tuất có thể cải thiện đời sống tình cảm ngay từ bây giờ. Sự nỗ lực từ cả hai phía, trong một mối quan hệ nào đó có thể giúp cho tình cảm của bạn và đối phương được thắt chặt. Thế nên, bạn cần thể hiện thiện chí của mình một cách rõ rệt, thay vì dửng dưng, thờ ơ và khiến đối phương khó xử.

Một số tình huống xảy ra với ảnh hưởng tiêu cực của Thiên Quan yêu cầu tuổi Tuất cần phải giữ được sự bình tĩnh nhất định, thay vì trở nên quá khích và ứng xử nóng nảy. Khi bạn học cách tôn trọng người khác thì họ cũng sẽ tôn trọng bạn mà thôi.

Tuổi Hợi

Thiên Tài ghé thăm là lúc nhiều người tuổi Hợi nhận được khoản tiền từ công việc phụ, nghề tay trái, thậm chí có người đủ may mắn để trúng thưởng nữa đấy. Với những ai chưa có tiền cũng đã biết cách gia tăng thu nhập và có ý thức hơn trong việc tích lũy tiền bạc.

Với những áp lực lớn mà bạn phải chịu đựng trong thời gian qua thì sức khỏe của bạn đang giảm sút. Trước khi nghĩ tới việc dùng thuốc bổ thì bạn nên giải tỏa bớt những căng thẳng trong cuộc sống của mình đã nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.