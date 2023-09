Cắt tóc có xả xui không hay mê tín? 

Trong đời sống của người Việt Nam, việc cắt tóc “xả xui” đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Do đó, điều này đã đi vào đi tiềm thức của con người, trở thành khái một niệm tâm linh. Mọi người tin rằng, việc cắt tóc có thể bỏ đi vận đen của mình để chào đón sự may mắn mới, tốt đẹp hơn trong tươi lai. Tuy nhiên, vẫn có không ít người thắc mắc việc cắt tóc có xả xui không hay chỉ là mê tín. Bởi xung quanh vấn đề này có rất nhiều câu chuyện kỳ lạ xảy ra và khó lý giải.

Một là, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, công việc hay tâm trạng chán nản, họ thường cắt tóc. Việc cắt tóc được xem như lá bùa may mắn, giúp giải thoát những điều đen đủi, thay đổi diện mạo, mang lại vận may cho công việc cuộc sống. Đây là những người tin vào việc cắt tóc xả xui là có thật.

Ba là, một số người cho rằng việc cắt tóc phải đúng thời điểm mới hết xui xẻo và không bị cắt vận may mắn. Do đó, họ tính toán thời gian rất kỹ để lên lịch cắt tóc may mắn, chỉ cắt tóc vào một số ngày đẹp. Những người thuộc luồng suy nghĩ này thường tìm hiểu rất kỹ về các vấn đề như cắt tóc đầu năm có xui không, mùng 2 có kiêng cắt tóc không, lỡ cắt tóc vào mùng 1 thì có sao không, có kinh có nên cắt tóc không?

Tóm lại, cắt tóc có xả xui hay không còn tùy thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Tuy nhiên, “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên mọi người không nên xem nhẹ, hãy tìm hiểu những ngày kiêng cắt tóc để tránh vận xui đeo bám bản thân.

Cắt tóc đầu năm có xui không?

Theo quan niệm dân gian thì không nên cắt tóc vào đầu năm

Theo quan niệm dân gian, cắt tóc đầu năm, đặc biệt là vào mùng 1 thì sẽ rất xui xẻo, sẽ tiêu tan hết tài lộc, sức khỏe cũng suy giảm, không ngóc đầu lên được. Mặc dù điều này không có cơ sở khoa học chứng minh nhưng lại là kiêng kỵ tâm linh, ai ai cung muốn bình an may mắn nên rất nhiều người làm theo.

Thời điểm nào là thời điểm thích hợp để cắt tóc?

Muốn cắt tóc lấy hên thì cần phải thực hiện vào những thời điểm thích hợp trong ngày, trong tháng để mang lại vận may cho mình. Do đó, trước khi cắt tóc, mọi người nên xem ngày, ngày nào đẹp và hợp với sức khỏe thì hãy nên cắt. Theo đó, với trẻ em, việc cắt tóc vào ngày thứ 3 sau sinh và cắt tóc vào ngày 2 tháng 2 Âm lịch sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, hay ăn chóng lớn. Còn với những cô gái muốn gặp may mắn trong đường tình duyên thì hãy cắt tóc vào những ngày rằm sẽ chiếm được tình cảm của các chàng trai và nhanh chóng tìm được bạn đời phù hợp.

Ngoài ra, những ngày 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 và các ngày 11, 13, 14, 15, 17 ,19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 được coi là ngày đẹp để cắt tóc trong tháng, sẽ đem lại vận may, điều tốt đẹp cho sức khỏe, tinh thần, công việc… Tất cả những ngày này đều tính theo lịch âm.

Bên cạnh đó, khi cắt tóc xả xui, bạn nên lưu ý thêm một số điều sau đây:

Tránh cắt tóc vào thời gian thi cử, theo quan niệm dân gian sẽ làm mất đi kiến thức, đem lại điều không may trong kì thi, khó đạt công danh.

Người mang bầu không nên cắt tóc vào đầu hoặc giữa tháng vì có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, có thể làm rút ngắn cuộc sống của con.

Vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch) cũng không nên cắt tóc bởi dân gian quan niệm đây là tháng ma quỷ. Nếu cắt tóc vào tháng này sẽ làm cơ thể bị bệnh, ma quỷ dễ xâm nhập.

Những ngày 2, 7, 12, 16, 18, 21, 25, 28, 29 (âm lịch) trong tháng cũng không nên cắt tóc. Bởi đây là những ngày không may mắn, khi cắt tóc sẽ mang lại rắc rối, xui xẻo.

Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng điều quan trọng nhất quyết định cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hay tồi tệ là ở bản thân mỗi người. Nhưng khi có sự chuẩn bị tốt, chu đáo, chúng ta sẽ gặp thuận lợi, suôn sẻ hơn trong cuộc sống. Vì vậy, nếu không có những việc đột xuất như cắt tóc để phẫu thuật, tóc quá dài gây ngứa ngáy, khó chịu hoặc có nấm đầu thì nên hạn chế cắt tóc vào những thời gian được xem là không may mắn như trên.

Có nên cắt tóc vào ban đêm không?

Không nên cắt tóc vào ban đêm

Rất nhiều người có thói quen chải tóc, soi gương trước khi đi ngủ, quen tay dùng kéo cắt bớt ngọn tóc xơ vào ban đêm. Theo quan niệm dân gian thì điều này cần phải tránh. Bởi khi giao thời giữa đêm và ngày, các cô hồn hay lang thang tìm chỗ nương náu, nếu cắt tóc thì phần dương khí theo tóc toát ra nhiều, âm khí mạnh lên, tạo điều kiện cho cô hồn xâm nhập hoặc quậy phá và hay bị bệnh.

Bên cạnh đó, mọi người cũng không nên gội đầu vào ban đêm. Khi gội đầu, tóc còn ướt thì không nên đi ra ngoài, nên ở nhà làm cho tóc khô rồi muốn đi đâu làm gì thì làm, chứ không nên để tóc ướt ra đường bị ma giật tóc.

Cắt tóc bán có sao không?

Cùng với sự phát triển của ngành làm đẹp, đặc biệt là về làm tóc thì nhu cầu mua, bán tóc đã phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm gần đây. Tuy nhiên, tóc là một bộ phận có quan hệ chặt chẽ với vận mệnh của con người. Do đó, cắt tóc để bán có xui xẻo hay không gây ra tranh cãi trong dư luận. Có người cho rằng cắt tóc để bán là điều bình thường, bởi việc cắt và bỏ đi mái tóc thì thật là phí, thay vào đó, bán đi sẽ kiếm được ít tiền để làm đẹp cho mái tóc sau khi cắt hoặc mua thêm một ít đồ dùng cá nhân. Bên cạnh đó, với những người có mái tóc rối, không được thẳng đẹp, suôn mượt thì việc bán đi không chỉ giúp họ có thêm tiền mà dễ chải tóc hơn, tóc mới mọc ra cũng sẽ đẹp hơn.

Cắt tóc có sao hay không cũng do duy nghĩ của từng người

Một số người khác thì lại cho rằng, nếu cắt tóc để bán sẽ gặp phải nhiều điều không may cho bản thân và người nhà. Bởi tóc là một bộ phận trên cơ thể con người, khi cắt đi sẽ làm cho bản thân bệnh tật, gặp nhiều trắc trở trong học hành, thi cử, công việc. Hơn nữa còn gặp vận hạn về tài chính, đường công danh khó thăng tiến.

Yếu tố tâm linh đã gắn chặt với tâm thức của nhiều người. Do đó, khi làm việc gì, đặc biệt liên quan đến bộ phận con người như là tóc, móng thì họ đều dè chừng cái này, cái kia. Bản thân họ lúc nào cũng lo sợ nếu họ phạm phải một điều gì đó không tốt thì sẽ gặp phải tai họa, xui xẻo mà đáng ra có thể tránh được. Tuy nhiên, quan niệm về việc bán tóc sẽ gặp xui là không có cơ sở. Bởi thực tế, đã có rất nhiều người bán tóc và bán rất nhiều lần nhưng họ vẫn sống vui vẻ, an yên, mọi việc vẫn diễn ra bình thường, cuộc sống vẫn hạnh phúc.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được việc cắt tóc có xả xui không. Để từ đây có cái nhìn đúng đắn về hành động này, sáng suốt khi tin tưởng và thực hiện, chứ đừng quá mê tín dị đoan.