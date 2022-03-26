Cát tinh hội tụ trong tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp của cải gia tăng như tên lửa, sự nghiệp nở hoa, may mắn tìm đến

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 17:02

Tử vi tuần mới có 3 con giáp vô cùng may mắn vì luôn được quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thành công, tình tiền đều viên mãn.

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách bướng bỉnh, dễ bốc đồng nhưng con giáp này thực sự tốt bụng, chân thành với mọi người xung quanh. Vốn là người có năng lực và sự kiên trì, không ngại khó ngại khổ, cộng thêm một chút may mắn trời cho mà tuổi Sửu có thể đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. 

Tử vi tuần mới cho biết, con giáp tuổi Sửu có số đào hoa, cuộc đời thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, gặp nhiều may mắn. Sửu có tiềm năng khám phá năng lực lớn hơn trong tương lai, có thể đảm đương những nhiệm vụ quan trọng. Tiền bạc có thể dễ dàng chảy vào túi, có tương lai tươi sáng.

Cát tinh hội tụ trong tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp của cải gia tăng như tên lửa, sự nghiệp nở hoa, may mắn tìm đến - Ảnh 1
Tử vi tuần mới cho biết, con giáp tuổi Sửu có số đào hoa, cuộc đời thăng tiến - Ảnh: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, trong tuần mới đến, Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời. Vận tài chính của con giáp này được cải thiện vô cùng tích cực. Những khoản nợ trước đây đã được thanh toán sòng phẳng nên Thân không còn sợ tiểu nhân cản đường.

Trong công việc, Thân có nhiều cơ hội thể hiện tài lẻ của mình nên thu nhập đổ về ào ào, tiêu hoài không hết. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều vui cũng như thử thách lớn. Khi vượt qua, Thân sẽ không còn sợ bất cứ thất bại nào nữa.

Cát tinh hội tụ trong tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp của cải gia tăng như tên lửa, sự nghiệp nở hoa, may mắn tìm đến - Ảnh 2
Theo tử vi, trong tuần mới đến, Thân là con giáp may mắn, đầu tư một vốn bốn lời - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là người có đầu óc nhanh nhẹn, chăm chỉ lại ham học hỏi nên thường được mọi việc trong công ty yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình. Tuy quá trình khởi nghiệp của Tuất có gặp đôi chút khó khăn nhưng khi bước vào giai đoạn nhất định sẽ phát tài.

Trong tuần mới này, tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều may mắn trời ban. Con giáp này có đường nhân duyên tốt, được cấp trên xem trọng, có cơ hội thăng quan tiến chức đang chờ đón trước mắt. Vận may của tuổi Tuất sẽ dần phục hồi. Đặc biệt, có sự giúp đỡ của quý nhân nên gặp dữ hóa lành, cuối cùng Tuất gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Cát tinh hội tụ trong tuần mới (28/3 - 3/4), 3 con giáp của cải gia tăng như tên lửa, sự nghiệp nở hoa, may mắn tìm đến - Ảnh 3
Trong tuần mới này, tuổi Tuất sẽ nhận được nhiều may mắn trời ban - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Xin chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh trong 5 ngày tới, bứt phá ngoạn mục, tắm trong biển tiền

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Trong thời gian này, sẽ có 3 con giáp thu hết tài lộc trong thiên hạ về phía mình. Tiền bạc đủ đầy, phúc khí cũng rất vượng.

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