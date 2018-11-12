Cảnh báo: 3 con giáp liên tiếp gặp biến cố khó lường trong tháng 12 âm lịch

Vận xui đeo bám khiến 3 con giáp sau gặp phải vô số điều không may, nếu không lâm vào cảnh trắng tay thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe , bị người mình thân thiết, thương yêu phản bội.

Cách tốt nhất để Dần đương đầu với vận xấu chính là giữ bình tình và im lặng khi cần. Đừng cố công chứng minh mình đúng, cũng đừng đôi co với bất cứ ai. Cứ làm tốt việc của mình, sống cương trực, đàng hoàng thì khi giông bão qua đi mọi người sẽ hiểu rõ nhân cách, con người bạn. Lúc này, mọi hiểu lầm, hàm oan sẽ được hóa giải triệt để.

Sách tử vi tướng số đã chỉ rõ, tháng 12 âm lịch Dần sẽ bị hung tin đe họa, khiến họ dù có kiếm được nhiều tiền vẫn bị thị phi bủa vây, cuộc sống có nhiều xáo trộn. Ngoài việc bị đồng nghiệp nói xấu, người mình tin tưởng trở mặt vì lợi ích cá nhân Dần còn bị hiểu lầm vô cớ.

Tuổi Thân

Dù là bạn bè hay đồng nghiệp thân thiết Thân cũng đừng nhẹ dạ cả tin mà cho vay mượn tiền bạc, cũng đừng đứng ra vay nợ giúp ai. Đừng vì cả nể mà mất cả bạn lẫn tiền, ôm thêm khoản nợ lớn dù đáng ra nếu không dây vào họ bạn đã bình yên.

Thân hãy cứ làm việc hết mình, cẩn thận từng chút một. Bạn đừng vội vàng đưa ra bất cứ một quyết định nào về tiền bạc kẻo trắng tay trong phút chốc, tiền mất tật mang. Tháng 12 âm lịch, con giáp này phải hạn chế đi xa, chăm sóc bản thân chu đáo kẻo sức khỏe suy kiệt, tinh thần xuống dốc không phanh.

Tuổi Thìn

Thìn vốn là con giáp có cuộc sống đủ đầy, sung túc. Họ sinh ra đã mang mệnh phú quý, chưa bao giờ thiếu tiền, càng không biết cực khổ là gì. Tuy nhiên, tháng 12 âm lịch năm nay con giáp này phải đối mặt với vận hạn lớn nhất đời mình.

Vì phạm phải sai lầm trong công việc Thìn phải chi một khoản tiền khủng để khắc phục hậu quả mà mình gây ra. Những người ngày thường thơn thớt nói cười giờ đây trở mặt ngó lơ, không ai hỗ trợ hay giúp đỡ khiến con giáp này phải tự lực cánh sinh, khốn đốn trăm bề. Thìn hãy yên tâm, chỉ cần bước sang tháng giêng cuộc đời bạn sẽ lại đi vào quỹ đạo, may mắn tự khắc tìm đến.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.