Dù có ‘chết thèm’ cũng không được ăn món này ngày đầu năm kẻo xui xẻo ám vận, gia đình ly tán

Tâm linh - Tử vi 16/02/2018 06:39

Ông bà ta có câu “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, vậy nên gia chủ tốt nhất nên kiêng ăn những món sau kẻo cả năm xui xẻo, bất trắc.

Theo quan niệm dân gian, nếu “trót dại” ăn những món này vào những ngày đầu năm thì vận đen lại gần, xui xẻo triền miên sẽ ập đến bạn trong cả năm.

Ngày mùng 1 tết là ngày đầu tiên của năm mới, với quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt” người xưa luôn cố gắng giữ kẽ trong ngày này để cả năm thuận buồm xuôi gió. Ngoài việc kiêng quét nhà, kiêng làm đổ vỡ đồ vật người Việt còn kiêng ăn một số món sau:

Dù có ‘chết thèm’ cũng không được ăn món này ngày đầu năm kẻo xui xẻo ám vận, gia đình ly tán - Ảnh 1
Ngày mùng 1 đầu năm, bạn chớ dại ăn trứng vịt lộn kẻo vận số đảo lộn khiến đời thêm cơ cực - Ảnh minh họa: Internet

Trứng vịt lộn

Là món ăn nhiều dinh dưỡng, ngon miệng trứng vịt lộn còn là món ăn được chọn để “xả xui” hiệu quả. Những khi liên tiếp gặp chuyện không may, hoặc tai vạ tới tấp người ta thường mua trứng vịt lộn về ăn để mong từ “lộn” trong món ăn này có thể giúp họ xoay chuyển tình thế. Đây cũng chính là lý do vì sao khi ăn trứng vịt lộn người ta thường ăn số lẻ.

Tuy nhiên, món ăn này chỉ được ăn vào ngày cuối tháng để xả hết mọi vận xui trong tháng cũ, chào đón tháng mới tốt đẹp hơn. Không ai biết trước tương lai, vậy nên nếu cố ý ăn trứng vịt lộn ngày đầu năm đôi khi sẽ phản tác dụng, khiến vận mệnh xáo trộn, thay đổi theo chiều hướng tiêu cực.

Tôm

Tôm là loại hải sản hấp dẫn vị giác của rất nhiều người, tuy nhiên vào những ngày đầu năm, nhất là mùng 1 bạn chớ dại động đũa vào món này. Người xưa quan niệm rằng, vì tôm đi giật lùi và chứa phân ở đầu nên công danh, sự nghiệp, tiền tài của gia chủ cũng sẽ lâm vào cảnh suy kiệt, ô uế.

Dù có ‘chết thèm’ cũng không được ăn món này ngày đầu năm kẻo xui xẻo ám vận, gia đình ly tán - Ảnh 2
Ăn chuối ngày đầu năm sẽ khiến vận số của bạn chúi nhủi, mãi không ngóc đầu lên được - Ảnh minh họa: Internet

Chuối

Từ chuối nếu đọc chại đi sẽ là chúi, tức mọi việc trong năm mới sẽ chúi nhủi, tan tành và không đi theo chiều hướng đã được định sẵn. Chưa kể, ai đang học hành sắp thi cử chớ dại ăn tết ngày đầu năm kẻo “trượt vỏ chuối”.

Mực

Không chỉ là món ăn đại kỵ trong ngày tết, Mực còn là món ăn được kiêng kỵ vào mỗi mùng 1 hàng tháng. Bởi mực làm người ta liên tưởng đến câu “đen như mực” ăn món này sẽ đồng nghĩa với việc gia chủ tự rước những điều đen đủi, xui xẻo vào người.  

Xôi trắng

Không phải ngẫu nhiên mà ngày tết người ta thường ưa chuộng những loại xôi có màu sắc tươi sáng như xôi gấc, nếp cẩm hay đậu xanh, lá dứa. Những loại xôi có màu sắc tươi sáng được tin là sẽ mang đến may mắn, tài lộc cho gia chủ cả năm.

Ngược lại, xôi trắng với màu sắc tượng trưng cho sự tang tóc chính là một trong những món ăn mang đến điều không may cho gia chủ. 

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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