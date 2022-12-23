Cận ngày lễ Giáng Sinh, 3 con giáp nhận được vía Thần Tài, gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn hay đầu tư đều khấm khá

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 13:35

Tử vi dự đoán, cận kề lễ Giáng Sinh, sao may mắn sẽ chiếu cố 3 con giáp này phúc lộc dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh!

Tuổi Dậu

Vận đỏ của người tuổi Dậu cực kì tốt khi sang cận ngày lễ Giáng Sinh. Không chỉ có duyên trong chuyện tình cảm mà sự nghiệp lẫn cuộc sống của người tuổi Dậu cũng suôn sẻ, may mắn nối tiếp may mắn. Không những tài vận vượng phát, thu nhập tăng nhanh mà mọi dự định, kế hoạch muốn thực hiện đều sẽ thành công.

Người tuổi Dậu làm việc gì cũng sẽ phất lên như diều gặp gió, mọi thứ như được an bày nên tuổi này có vận may phơi phới. Con giáp này cũng có khả năng sẽ kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Đồng thời trong thời gian này, người tuổi Dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn tình yêu và công việc.

Cận ngày lễ Giáng Sinh, 3 con giáp nhận được vía Thần Tài, gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn hay đầu tư đều khấm khá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sang cận ngày lễ Giáng Sinh, tuổi Tý sẽ nhận được những niềm vui bất ngờ, tài lộc dồi dào bỗng chốc có được nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Có thể nói trong số 12 con giáp, có lẽ con giáp tuổi Tý là con giáp thích tiền, yêu tiền và tham tiền số 1. Họ có thể làm bất cứ công việc gì, bất chấp tất cả chỉ để làm ra tiền.

Người tuổi Tý sẽ gặp may mắn về tiền bạc, con giáp này có thể có vận may đỏ đen hoặc bốc thăm trúng thưởng ngoài mong đợi. Ngoài ra người tuổi Tý cũng sẽ có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn với những khoản tiền thưởng không nhỏ. Thế nên hãy tận dụng tốt cơ hội tuổi Tý nhé.

Cận ngày lễ Giáng Sinh, 3 con giáp nhận được vía Thần Tài, gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn hay đầu tư đều khấm khá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, ý chí và nghị lực kiên cường. Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ không bao giờ đầu hàng trước số phận. Tuổi Dần tham vọng và muốn xây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình, vì vậy họ không ngừng nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn nhất. Trong năm nay, tài vận của những người tuổi Dần tương đối ổn định.

Sắp tới, tài vận tài lộc của tuổi Dần tăng lên đáng kể nhưng đặc biệt là sang cận ngày lễ Giáng Sinh. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Dần không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Cuộc sống tuổi Dần sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài tháng.

Cận ngày lễ Giáng Sinh, 3 con giáp nhận được vía Thần Tài, gánh tiền bạt ngàn về nhà, làm ăn hay đầu tư đều khấm khá - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Cuối tuần này (24 - 25/12/2022), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, 3 con giáp tài lộc bủa vây, may mắn mỉm cười

Cuối tuần này (24 - 25/12/2022), Thần Tài săn đón, quý nhân hồ hởi, 3 con giáp tài lộc bủa vây, may mắn mỉm cười

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này là thời điểm 3 con giáp này sẽ vô cùng may mắn, cứ ra đường là thấy tiền khiến thiên hạ ghen tị.

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