Các cặp con giáp nào nên kết hợp để làm ăn cùng nhau trong dịp cuối năm, cặp con giáp nào không nên hợp tác để có 1 cái Tết an lành?

Cặp con giáp nào đứng gần nhau hòa thuận, yêu thương nhau trong lúc hợp tác việc làm ăn hay không

Các con giáp cần kết hợp:

Tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất

Người tuổi Ngọ, tuổi Dần, tuổi Tuất vô cùng tương hợp trong việc hợp tác đầu tư, kinh doanh, buôn bán. Người tuổi Dần yêu ghét rõ ràng, hành động quyết đoán, người tuổi Ngọ thẳng thắn, phóng khoáng, người tuổi Tuất chính trực, trượng nghĩa.

Với những tính cách trên nên ba con giáp này thường sẽ trở thành những người bạn tốt, thấu hiểu nhau. Khi cùng hợp tác, cả ba sẽ cùng hỗ trợ nhau, cùng nhau tiến lên do đó làm việc gì cũng thuận lợi,suôn sẻ và hầu như sẽ không có đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh.

Nếu ba con giáp này là đối tác làm ăn hoặc cùng chung làm một công việc gì đó thì thường tuổi Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao và thường có vai trò là người đứng đầu.

Các con giáp không nên kết hợp:

Tuổi Mão, tuổi Ngọ

Sự kết hợp của một con giáp điềm tĩnh, làm việc tỉ mỉ thận trọng như tuổi Mão và con giáp nóng tính, làm việc có đầu mà không có cuối như tuổi Ngọ là điều tối kị.

Phong cách làm việc của hai bạn quá khác nhau sẽ khiến đối phương cảm thấy không thuận mắt nên khó đồng tâm hiệp lực để đi tới đích cuối cùng.

Tuổi Hợi, tuổi Tuất

Nếu người tuổi Tuất đạt được lợi ích lớn sẽ dễ đưa ra quyết định đầy tham vọng là phản bội đối tác. Người tuổi Hợi phải hết sức thận trọng nếu vẫn phải hợp tác với người tuổi Tuất.

Người tuổi Tuất thích tìm kiếm điều mới mẻ thích chinh phục những công việc khó, người tuổi Hợi thích sự yên bình, ổn định trong công việc và cuộc sống và tính trung thực của người tuổi Hợi luôn được đánh giá cao.

Bởi vậy mà để giữ được tình cảm gắn bó với nhau, người tuổi Tuất và người tuổi Hợi cần kiềm chế bớt cái tôi cá nhân của mình mới có thể có được một mối quan hệ bền vững.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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