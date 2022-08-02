Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian này thì tiền trong túi của người tuổi Sửu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là khoảng thời gian tài chính xuất sắc của không ít những người có năm sinh tuổi Sửu và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Bước sang mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Sửu sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Từ đây đến hết tháng 7, mặc kệ tháng cô hồn, mọi kế hoạch đầu tư của những người tuổi Sửu gặp dịp phát tài, phát lộc.

Tử vi dự báo, mùng 7/7 âm lịch tới đây, vận may sẽ nhắm đến tuổi Hợi. Trong công việc, người cầm tinh con Lợn sẽ xoay chuyển được tình thế, ngày một thăng hoa hơn. Nhìn chung, tuổi Hợi có nhiều triển vọng, tài lộc rủng rỉnh, mọi việc đều đi lên theo chiều hướng tích cực.

Tử vi cho biết thêm, đúng mùng 7/7 âm lịch này, tuổi Sửu và sao Thái Tuế tạo nên "bán hợp hỏa cục", tương sinh tương hợp với Thái Tuế tinh. Hơn thế, Thái Tuế còn là sao Chính Ấn của tuổi Sửu trong Ngũ hành, là sao Chính Quan của tuổi Sửu trong Tuế can. Hai cục diện hợp lại gọi là "quan ấn tương sinh". Thời gian tới đây, những người tuổi Sửu chắc chắn sẽ đạt được quả ngọt trong công việc, thăng quan tiến chức, lương thưởng tăng gấp bội phần. Về phần người tuổi Sửu đang kinh doanh, họ cũng sẽ thu về lợi lớn sau khoảng thời gian khó khăn. Nhìn chung, dù làm trong lĩnh vực nào, người tuổi Sửu đều sẽ nâng cao được mức sống và giàu lên nhanh chóng.

Bạn sẽ có quý nhân phù trợ trong việc làm ăn kinh doanh. Cũng vì sự tốt bụng của bản thân mà Hợi sẽ gặp nhiều phước lành, gặt hái thành công hơn mong đợi. Trong thời gian này, người cầm tinh con Lợn làm gì cũng vô cùng xuất sắc khiến cho cấp trên vô cùng hài lòng hãnh diện về bạn. Trên con đường tài lộc người tuổi Hợi nhờ có sự thăng hoa trong công việc nên tiền bạc cũng nhờ đó mà rủng rỉnh hơn rất nhiều. Những người tuổi Hợi có thể thoải mái mua sắm mà không lo nghĩ gì nhiều về tài chính.

Không những thế, con đường tình duyên của con giáp may mắn kể từ đây trở đi cũng đào hoa không kém, Hợi đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người đối diện, dễ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày mùng 7/7 âm lịch, người tuổi Mùi được Thần Tài độ mạng làm việc gì cũng rất viên mãn, hanh thông. Đặc biệt, với nhưng người đang làm ăn buôn bán thì đây là cơ hội tốt để bạn tìm kiếm được những hợp đồng tiền tỷ. Nhờ đó, cuộc sống của những người tuổi Mùi cũng trở nên viên mãn, hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào.

Đáng mong chờ nhất, những người làm công ăn lương trong kể từ đây trở đi sẽ có nhiều tin vui. Khả năng cao là gặp được cơ hội chuyển mình, thăng tiến lên một tầm cao mới và tương lai xán lạn hơn.

Trên con đường tình duyên, những ai còn chưa có nơi có chỗ sẽ tìm thấy được ý trung nhân của mình. Với người có gia đình hoặc có đôi lứa thì càng thêm gắn bó hạnh phúc.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Bước sang mùng 7/7 âm lịch này, người tuổi Thân có nguyên khí dồi dào, tài lộc hanh thông hơn nhờ cát tinh xuất hiện. Nếu con giáp này có thể nắm bắt được vận may, cơ hội trong thời gian này thì không những chuyện vui kéo dài, mà tiền tài càng tăng tiến. Họ cũng có thể gặt hái một số thành tựu và vinh quang đáng kể.

Thiên Tài báo hiệu tài chính của họ tăng tiến mạnh nhờ có thêm nguồn thu phụ chứ không chỉ phụ thuộc vào 1 nguồn thu nhập chính như trước. Khoản thu phụ này có thể đến từ nghề tay trái hay việc kinh doanh buôn bán.

Mặt khác, những người tuổi Thân còn gặp may mắn trong các mối quan hệ, được người khác ưu ái.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm