Bước sang thứ Bảy (4/2/2023), 3 con giáp mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, đường công danh thăng tiến phăng phăng

Tâm linh - Tử vi 03/02/2023 07:50

Số trời đã định, bước sang thứ Bảy (4/2/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ nhận lộc Trời cho, tiền tài ngập két

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp chăm chỉ, có trách nhiệm và dám dấn thân trong công việc. Dù khó khăn, gian khổ đến mấy con giáp bản lĩnh này cũng không sợ hãi. Dám đương đầu với thử thách, vượt qua chính mình nên càng về hậu vận Tuất càng có tình tiền viên mãn, cuộc sống sung túc đủ đầy.

Xem tử vi chỉ rõ, bước sang thứ Bảy (4/2/2023) nhờ được cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà. Nghênh tài đón lộc, hồng phúc tề thiên, đời sang trang mới là những gì Tuất nắm chắc trong tầm tay.

Bước sang thứ Bảy (4/2/2023), 3 con giáp mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, đường công danh thăng tiến phăng phăng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhanh nhẹn, tài năng và biết người biết ta nên dù đạt được thành công trong sự nghiệp khi còn khá trẻ nhưng Tỵ không hề tự phụ. Họ luôn nhắc nhở bản thân phải nỗ lực từng ngày, chớp lấy thời cơ trời cho để vượng vận tài lộc, trở thành đại gia của chính mình.

Khổ tận cam lai, bước sang thứ Bảy (4/2/2023), con giáp giàu có tuổi Tỵ sẽ uống no lộc trời, ăn nên làm ra. Cứ bước chân ra đường là thần tài theo chân, rót tiền vào túi nên Tỵ tiêu pha xả láng cũng chẳng cạn ví, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Bước sang thứ Bảy (4/2/2023), 3 con giáp mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, đường công danh thăng tiến phăng phăng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại nên người tuổi Dần phải đối diện với khá nhiều gian truân. Họ kiếm được nhiều tiền cũng chẳng giữ được đồng nào, liên tục lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất.

May mắn thay, bước sang thứ Bảy (4/2/2023), tuổi Dần sẽ có vận khí xung thiên, sức bật lớn mạnh. Chẳng những tài vận dư dôi, tiền của ập xuống đầu Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời chỉ sau một đêm khiến ai cũng hờn.

Bước sang thứ Bảy (4/2/2023), 3 con giáp mở cửa nghênh tài đón lộc, túi lúc nào cũng chật cứng tiền, đường công danh thăng tiến phăng phăng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệ

Từ ngày 31/1/2023, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, tài lộc nhân đôi, tiền cất chật két

Từ ngày 31/1/2023, TOP 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, tài lộc nhân đôi, tiền cất chật két

Tử vi có nói, từ ngày 31/1/2023 trở đi, tài vận của 3 con giáp sau đây rất vượng, làm đâu thắng đó, thu nhập tăng vọt.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ 7 tử vi hôm nay tử vi ngày 3/2/2023 tu vi ngay mai tu vi hom nay tu vi 12 con giap 3/2/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục