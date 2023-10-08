Bước sang cuối tháng 8 âm lịch, Thần Tài trao tặng hộp vàng, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng

Tâm linh - Tử vi 08/10/2023 08:15

Mặc dù thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách nhưng sang thời gian cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là những người trời sinh ra ở vạch đích, bởi họ sẽ phải chịu khá nhiều thử thách thời niên thiếu. Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh, sự thông minh và nỗ lực gấp đôi người khác. Những tháng vừa qua, người tuổi Thân đều bị kìm hãm sự phát triển và luôn cảm thấy bí bách.

Thế nhưng, cuối tháng 8 âm lịch, tuổi Thân sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ. Nhờ quý nhân giúp sức, tài lộc của người tuổi Thân trong giai đoạn này vô cùng dồi dào, mọi cố gắng của con giáp này đều được đổi lại bằng tiền bạc. Số dư tài khoản không ngừng tăng đồng nghĩa với cuộc sống của người tuổi Thân trở nên sung túc, dư giả.

Bước sang cuối tháng 8 âm lịch, Thần Tài trao tặng hộp vàng, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có đam mê kiếm tiền làm giàu lớn hơn người. Họ sẽ đi tới thành công nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuổi Tuất chính là phải trải qua “khổ tận cam lai”, phải trải qua bĩ cực mới được hưởng trái ngọt.

Thời gian qua, sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn, con giáp tuổi Tuất sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời vào cuối tháng 8 âm lịch. Có nhiều cách để tuổi Tuất có thể tăng thu nhập, như việc thay đổi trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái. Tất cả mọi thứ bạn làm đều hứa hẹn mang lại nhiều thành quả.

Bước sang cuối tháng 8 âm lịch, Thần Tài trao tặng hộp vàng, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa thích khám phá, ưa vận động, luôn tràn đầy sự lạc quan, cá tính. Tử vi dự đoán, cuối tháng 8 âm lịch, con giáp tuổi Ngọ còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có.

Vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tươi sáng, vận đỏ càng bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt là từ khoảng thời gian này, sau khi tiễn biệt thử thách cuối cùng, người tuổi Ngọ có thể an nhàn hưởng phúc, không lo biến cố ập tới.

Bước sang cuối tháng 8 âm lịch, Thần Tài trao tặng hộp vàng, 3 con giáp quét sạch mây đen, tiền tài nở rộ, phất lên như phượng hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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