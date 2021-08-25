Bước qua rằm tháng 7 âm lịch, top 3 con giáp tình duyên thăng hoa, vận may đang ở ngay bên cạnh

Thìn nổi tiếng thông minh, nhanh nhẹn và biết tận dụng cơ hội để tiến thân. Vậy nên, dù nằm gai nếm mật, khốn khó đủ đường Thìn vẫn có thể chiến thắng nghịch cảnh, vươn lên làm con giáp giàu có hơn người.

Thìn không chỉ may mắn về công danh mà đường tình duyên cũng rất đào hoa. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân sẽ tìm thấy người ưng ý, được nhiều người đưa đón tán tỉnh. Với người có gia đình thì trong nhà sẽ có tin vui, hỷ tín ghé thăm vô cùng viên mãn.

Tử vi sau 15 tháng 7 âm lịch cho biết, đây là một quãng thời gian vô cùng may mắn với người tuổi Thìn. Nhưng người tuổi Thìn có cơ hội tìm được quý nhân của đời mình, thông qua những cuộc gặp gỡ xã giao. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nến Thìn có cơ may sẽ tìm kiếm được hợp đồng lớn làm ăn ngày càng khấm khá hơn. Con giáp này nhất định sẽ có tài lộc lớn, được quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ hết sức cho sự nghiệp thăng tiến. Chỉ cần chủ động, nỗ lực và gác lại mọi suy nghĩ lung tung, Thìn sẽ thành công hơn cả mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão có tài năng và giàu ý chí vươn lên. Trong công việc, Mão siêng năng, chăm chỉ và ham học hỏi. Không những thế, Mão còn là người rất coi trọng tình cảm gia đình và các giá trị truyền thống. Sau khi kết hôn, người tuổi này làm việc gì cũng suy nghĩ cho gia đình. Con giáp này sống hiếu thuận, hòa nhã với gia đình hai bên.

Tử vi nửa cuối tháng 7 âm lịch cho biết, vận khí tuổi Mão có xu hướng xung thiên, công việc thuận lợi nên mang lại nhiều lợi ích lớn cho bạn. Mão có cơ hội làm việc trong môi trường mình yêu thích cộng thêm lĩnh vực chuyên môn khá, tạo tiền đề tốt để thể hiện năng lực bản thân với đồng nghiệp, cấp trên. Nhờ đó con đường quan lộ hanh thông và vô cùng rộng mở làm ai nấy cũng phải ngưỡng mộ với những thành quả mà con giáp này đạt được.

Tóm lại, Mão sẽ thu được lợi nhuận lớn, phúc khí đầy minh nên làm gì cũng thành công rực rỡ. Sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, tiểu nhân muốn ngáng đường cũng khó.

Tình duyên phơi phới giúp tinh thần con giáp này thêm phấn chấn nhưng cũng đừng vì thế mà rơi vào cuộc tình tay ba tự gây rắc rối cho bản thân và gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý được biết đến là những người giỏi giang, khôn khéo, biết nhìn ra trông rộng. Người tuổi này khôn khéo trong giải quyết công việc, biết nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo. Tý thận trọng và rất chú ý đến tiểu tiết nên dễ dàng nhận thấy được những thay đổi nhỏ nhất. Người tuổi này bản tính nói ít, làm nhiều, tự lập, có ý chí vươn lên.

Bước qua tháng 7 âm lịch, tài lộc của con giáp này lên cao như diều gặp gió. Con giáp này lập được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên khen thưởng, được đồng nghiệp nể trọng và nhiều người muốn hợp tác làm ăn.

Đây cũng là thời gian tốt để bạn bứt phá mạnh mẽ trong công việc. Sau nhiều tháng khó khăn, chật vật thì trong thời gian này, Con giáp tuổi Tý làm kinh doanh có thể thở phào nhẹ nhõm vì Tý đã tìm ra hướng đi mới trong việc kinh doanh của mình.

Tý còn tìm được nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tại. Nếu còn độc thân, Tý không nên ngại ngùng khi thể hiện con người thật của mình. Tự tin bộc lộ cá tính sẽ giúp Tý gây ấn tượng với không ít người đấy.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm