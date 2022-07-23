Bước qua ngày mới (đúng chủ Nhật, 24/7): Thần Tài phát lộc, Quý Nhân gọi may mắn đến, ba con giáp giàu bất thình lình, tài vận như các vì sao tinh tú ‘nằm trên đống tiền’, càng cố gắng càng giàu

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 14:45

Theo tử vi 2022, những con giáp này tài vận đầy hanh thông, cuộc đời luôn có quý nhân chiếu cố giúp họ may mắn, bội thu (chủ Nhật, 24/7).

Tuổi Thìn

Thìn vốn có vận số tốt dù ở bất cứ thời điểm nào. Bước qua ngày mới (chủ Nhật, 24/7) người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài chiếu cố, mọi khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, không vướng phải bất cứ rắc rối nào.

Họ đi đâu cũng có Thần Tài theo sát, quý nhân phù trợ nên làm gì cũng trôi chảy, công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Thìn thông minh nắm bắt nhiều cơ hội tốt nên gặt hái không ít quả ngọt trong thời điểm này. Những dự định bạn ấp ủ bao lâu nay cũng được thực hiện, và tình duyên cũng sẽ may mắn theo.

Bước qua ngày mới (đúng chủ Nhật, 24/7): Thần Tài phát lộc, Quý Nhân gọi may mắn đến, ba con giáp giàu bất thình lình, tài vận như các vì sao tinh tú ‘nằm trên đống tiền’, càng cố gắng càng giàu - Ảnh 1
Tuổi Thìn có nhiều thuận lợi trong ngày. Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ gặp nhiều người tốt, mang tới cho họ những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền. Đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn khiến cho những người tuổi Thìn làm gì cũng sẽ vô cùng giàu có, phát tài, dễ thành đại gia có số má, cầu được ước thấy.

Tuổi Tỵ

Những ngày gần đây, sự may mắn của tuổi Tỵ rất tốt, vì thế tài vận cũng nhờ vậy mà phát triển rất nhiều.

Tuổi Tỵ sẽ có một cuộc sống bình ổn, nhẹ nhàng nhưng về đường tài vận thì quả thực rất mỹ mãn. Mặc dù không gặp được những cơ hội ngàn vàng nhưng tiền tài của họ sẽ là “tích tiểu thành đại”. Bước qua ngày mới (chủ Nhật, 24/7), tuổi Ngọ đã có ý chí làm ăn, nay càng phất lên hơn, ông trời đã “đền bù” cho họ những lần làm ăn không thuận lợi, gặp khó khăn hay cản trở từ bên ngoài, giúp họ có một cơ số tài sản đáng kể trong tay.

Đường tình duyên của tuổi Tý cũng vô cùng khởi sắc, những người tuổi Tý độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.

Bước qua ngày mới (đúng chủ Nhật, 24/7): Thần Tài phát lộc, Quý Nhân gọi may mắn đến, ba con giáp giàu bất thình lình, tài vận như các vì sao tinh tú ‘nằm trên đống tiền’, càng cố gắng càng giàu - Ảnh 2
Tuổi Tỵ sẽ có cơ hội đón may mắn, chớp thời cơ nhanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm, có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Bước qua ngày mới (chủ Nhật, 24/7), cát tinh chấn tọa tại cung tài bạch nên con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Ngọ có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của". Lúc này, Ngọ tha hồ ăn sung mặc sướng, giúp đỡ gia đình, anh chị em đúng như ước nguyện bấy lâu nay của mình.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ trưa mai (24/7): Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên 3 con giáp này tiền vào như nước chảy, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng

Đúng 12 giờ trưa mai (24/7): Ngọc Hoàng mở sổ gọi tên 3 con giáp này tiền vào như nước chảy, tài khoản tăng vọt, tài lộc đổ về ầm ầm, cuộc sống đổi thay xây cơ ngơi hoành tráng

Đúng 12 giờ trưa mai (24/7) là thời điểm 3 con giáp có cơ hội vượt mọi trở ngại mà đón cơn mưa tài lộc, tài khoản tăng lên nhanh chóng, tiền về nhiều không kể xiết.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 5/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ