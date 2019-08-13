5 điều nên làm trong ngày rằm tháng 7 để đem lại may mắn, bình an cho gia đình

Tâm linh - Tử vi 13/08/2019 16:08

Muốn xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần trong tháng cô hồn gia chủ nên làm ngay 5 điều này trong ngày rằm tháng 7.

Quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là tháng cô hồn là thời điểm xá tội vong nhân. Trong ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu gia chủ sẽ may mắn ngập tràn, hóa rủi thành may, bình an hạnh phúc nếu làm được 5 điều giản đơn này.

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Để rước lộc vào nhà, bình an vô sự, gia đạo ấm êm gia chủ hãy làm ngay những điều đơn giản này trong ngày rằm tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

1. Viếng mộ người thân

Nếu nghĩ rằng đến nghĩa trang trong tháng cô hồn sẽ bị vong hồn quấy quá, triệt đường làm ăn thì bạn đã nhầm. Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, là thời điểm con cháu thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên, cầu mong người đã khuất phù hộ độ trì cho mình.

Viếng mộ người đã khuất trong gia đình vào tháng 7 âm lịch là thời điểm để cầu cúng, siêu độ cho tổ tiên thuận lợi nhất. Nhờ đấy, bề trên sẽ luôn chở che, bảo vệ gia chủ trước những sóng gió, xui xẻo mà tháng cô hồn giáng xuống.

2. Phóng sinh, hạn chế sát sinh

Người xưa quan niệm rằng “chim sa cá nhảy” chính là báo hiệu điềm dữ sắp ập đến với gia chủ. Nếu thấy có chim bay vào nhà và bị mắc lại, gia chủ chớ dại bắt nhốt mà hãy phóng sinh ngay. Cũng thế, nếu gặp cá mắc cạn bạn hãy thả chúng về với dòng nước, đừng nghĩ đến việc bắt về nuôi hay giết thịt bởi đấy là điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn.

Phóng sinh không chỉ giúp giảm đi sát khí, tích công đức mà còn trao cho sinh vật ấy thêm một sinh mệnh, khiến bản thân bạn vui vẻ, an vui.

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Ngày rằm tháng 7, gia chủ nên ăn chay để tích thêm công đức, mang lại bình an, sức khỏe cho cả gia đình - Ảnh minh họa: Internet

3. Phát tâm ăn chay

Người xưa có câu nói “tu tại tâm”, nếu có lòng thành thì chẳng cần đi chùa lễ Phật thì đấy vẫn là con người đức độ, thiện lương. Thế nên, trong tháng 7 âm lịch gia chủ chỉ cần phát tâm ăn chay với những bữa ăn thanh tịnh sẽ giúp tâm hồn thêm nhẹ nhàng, thư thái.

Việc không sát sinh còn giúp nhân tâm gia chủ luôn thanh sạch, bình yên và không nhuốm phiền ưu.

4. Làm điều thiện

Chẳng cần phải làm những việc quá to tác, làm điều thiện đơn giản chỉ là giúp đỡ người khác trong khả năng của mình mà không toan tính thiệt hơn. Nếu gặp người nghèo khó, trong cảnh hoạn nạn đừng ngó lơ hay khinh thường kẻo chính gia chủ phải trả giá bởi sự vô tâm, vô cảm của mình.

Thay vì sợ bị lừa gạt, lợi dụng bạn cứ trong sáng mà làm điều thiện để không phải cắn rứt lương tâm vì đã bỏ lỡ cơ hội sẻ chia với một mảnh đời bất hạnh.

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Gia chủ hãy giữ sự hòa nhã, điềm đạm trong từng lời ăn tiếng nói để tâm thanh tịnh - Ảnh minh họa: Internet

5. Giữ hòa khí, không sân si

Trong giao tiếp hàng ngày, trong những cuộc giao tiếp với bạn bè, người thân hay người dưng nước lã gia chủ đừng hằn học, nói lời gây hiềm khích.

Hãy giữ sự hòa nhã, điềm đạm trong từng lời ăn tiếng nói để tâm thanh tịnh, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, nghĩa tình hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Rằm tháng 7: Muốn may mắn gõ cửa, tiền bạc ập vào nhà ào ào gia chủ hãy đặt ngay thứ này lên bàn thờ

Rằm tháng 7: Muốn may mắn gõ cửa, tiền bạc ập vào nhà ào ào gia chủ hãy đặt ngay thứ này lên bàn thờ

Ông bà ta vẫn nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Thế nên, khi cúng rằm tháng 7 gia chủ chỉ cần đặt thứ này lên bàn thờ may mắn sẽ ập vào nhà, tài vận thăng hoa, sung túc bất ngờ.

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