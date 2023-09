5 điều nên làm trong ngày rằm tháng 7 để đem lại may mắn, bình an cho gia đình

Quan niệm dân gian cho rằng tháng 7 âm lịch, hay còn được gọi là tháng cô hồn là thời điểm xá tội vong nhân. Trong ngày rằm tháng 7, lễ Vu Lan báo hiếu gia chủ sẽ may mắn ngập tràn, hóa rủi thành may, bình an hạnh phúc nếu làm được 5 điều giản đơn này.

Để rước lộc vào nhà, bình an vô sự, gia đạo ấm êm gia chủ hãy làm ngay những điều đơn giản này trong ngày rằm tháng 7 - Ảnh minh họa: Internet

1. Viếng mộ người thân

Nếu nghĩ rằng đến nghĩa trang trong tháng cô hồn sẽ bị vong hồn quấy quá, triệt đường làm ăn thì bạn đã nhầm. Tháng 7 âm lịch là mùa Vu Lan báo hiếu, là thời điểm con cháu thể hiện lòng biết ơn với ông bà tổ tiên, cầu mong người đã khuất phù hộ độ trì cho mình.