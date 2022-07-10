4 con giáp nào chắc chắn TRÚNG SỐ trong tuần mới (11/7 - 17/7): tiền bạc dư dả, tài vận thăng hoa?

Tý vốn có tính cách kiên định, thẳng thắn và không ngừng nỗ lực cố gắng tìm kiếm cơ hội đổi đời. Từ lâu nay, con giáp này luôn được biết đến là người chăm chỉ, chịu khó, có nhiều sáng kiến trong công việc.

Thậm chí, nếu biết tận dụng, khoảng thời gian này còn có thể trở thành bước đệm vững chắc giúp người tuổi Tý có những phát triển vượt bậc hơn trong tương lai. Nếu có đủ thời gian, con giáp này cũng nên cân nhắc đến việc làm các công việc phụ, bởi nó sẽ giúp mang đến cho họ nguồn tài chính dồi dào.

Tuổi Tý trong tuần mới này sẽ nhận được những cơ hội việc làm rất tốt. Tuy áp lực phải chịu đựng cũng là không nhỏ nhưng chỉ cần họ dám đối mặt và không sợ giải quyết khó khăn thì đây sẽ là thời điểm vàng để kiếm tiền đấy.

Tuổi Mão

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Những người sinh năm Mão thường tử tế hơn trong cuộc sống, thậm chí một số việc khiến bản thân phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẵn sàng cố gắng làm vì người khác. Người tuổi Mão không bao giờ thiếu may mắn. Tuy không được sinh ra trong gia bề thế nhưng họ rất chăm chỉ và tốt bụng, nhất định ông trời sẽ phù hộ cho những người như họ.

Theo tử vi cho biết, bước sang tuần mới này (11/7 - 17/7), Mão liên tục được thần tài chiếu cố nên cuộc sống vô cùng rực rỡ. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì tuổi Mão vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ, giúp đỡ.

Vận may bất ngờ không phải ai cũng có được, Mão cần chú ý để có thể nắm bắt thời cơ một cách tốt hơn. Tử vi cho thấy nếu Mão có thể làm tốt những điều đó trong tuần này thì chắc chắn con giáp này sẽ có thêm nguồn thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dậu may mắn đường công việc nhờ có Chính Quan nâng đỡ trong tuần mới này (11/7 - 17/7). Đặc biệt là những bạn đang xin việc, chờ tin tức thi cử, bầu cử, tăng lương thì thời gian tới sẽ có tin vui. Sau bao ngày vất vả thì tới đây, Dậu sẽ gặp được may mắn chiếu cố, công việc mỉm cười, tương lai khởi sắc.

Đường công danh của Dậu trong tuần mới có nhiều dấu hiệu khả quan, có quý nhân phù trợ. Nhờ có người giúp đỡ nên Dậu tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn. Tài vận của con giáp cũng đang trên đà tăng tiến, đặc biệt vào thời điểm giữa tuần đến cuối tuần.

Vận may về tài lộc của tuổi Dậu trong 7 ngày tới sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Xin chúc mừng tuổi Thân trước một câu, lý do là vì trong tuần mới này (11/7 - 17/7) họ sẽ có sự nghiệp vô cùng thuận buồm xuôi gió, tài lộc cũng bắt đầu tăng vọt theo hướng tích cực. Chỉ cần họ chăm chỉ hơn một chút thì những rắc rối, vấn đề còn tồn đọng trong quá khứ sẽ được giải quyết một cách triệt để.

Lời khuyên duy nhất dành cho họ là đừng bị ám ảnh bởi những sai lầm đã qua nữa, cứ giữ thái độ lạc quan và có cho mình một bắt đầu mới. Tuần mới tới đây sẽ là cơ hội tuyệt vời giúp họ phát tài và kiếm tiền.

Trong tuần mới này, con giáp tuổi Thân sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Những chú Khỉ có quý nhân chỉ đường nên tài vận của họ vô cùng suôn sẻ. Thân có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời bước lên một tầm cao mới.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm