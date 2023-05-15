3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 16/5 đến 26/5, Thần Tài trao bao tiền to tướng, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 07:06

Không chỉ vượng vận tài lộc, 3 con giáp may mắn này còn có tình duyên viên mãn, cuộc sống đầy sắc màu khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen từ ngày 16/5 đến 26/5.

Tuổi Dậu

Xem tử vi cho thấy, từ ngày 16/5 đến 26/5, người tuổi Dậu sẽ có năm mới đỏ chót như son, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Những chuyển biến tích cực trong lá số tử vi sẽ giúp con giáp giàu có này mua nhà sắm xe, tiêu pha thả ga.

Thậm chí, Dậu còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng phát tài, tiền nhiều vô kể. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 16/5 đến 26/5, Thần Tài trao bao tiền to tướng, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, thông minh và cực tinh tế nên Mùi sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không hề toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Sự tử tế, thiện lương ấy giúp Mùi tích được rất nhiều công đức, mang lại cho họ nhiều niềm vui trong cuộc sống.

Từ ngày 16/5 đến 26/5 sẽ mở ra cánh cửa tươi sáng, đầy sắc màu cho tuổi Mùi. Mọi gian khổ, khó khăn đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho con giáp may mắn này tận hưởng vinh hoa hoa phú quý, tài vận khởi sắc bất ngờ. Làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Mùi.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 16/5 đến 26/5, Thần Tài trao bao tiền to tướng, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những tháng đầu năm 2023 không mấy như ý, thế nhưng từ ngày 16/5 đến 26/5, tuổi Thân sẽ lại được mang đến vô số tin vui. Chẳng những được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập của Thân cũng cải thiện đáng kể, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, không cầu danh lợi vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió chính là lá số tử vi của Thân. Phú quý tìm đến tận cửa, đời thăng hoa viên mãn nên con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, phải thức trắng đêm đếm tiền.

3 tuổi ĐỎ cả tình lẫn tiền từ ngày 16/5 đến 26/5, Thần Tài trao bao tiền to tướng, may mắn tụ về một chỗ, cải vận cho cả gia đình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Cuối tháng 3 âm lịch, TOP 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền tài đổ về ùn ùn như thác, tình duyên ấm áp vững bền

Tử vi của 12 con giáp nói rằng, cuối tháng 3 âm lịch, những con giáp này không cần phải tìm kiếm cơ hội kiếm tiền ở đâu xa xôi, có khi tài lộc ở ngay gần bạn, chỉ cần tỉnh táo nắm bắt là được.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 15/5/2023 tử vi hôm nay tử vi thứ 2 con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 5

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 27 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên