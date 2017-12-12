3 nét tướng ‘chỉ mặt đặt tên’ đàn bà sung sướng hay khổ sở một đời

Tâm linh - Tử vi 12/12/2017 16:20

Theo nhân tướng học, tướng miệng của con người luôn thể hiện rõ cuộc đời sung sướng hay khổ sở về sau.

Tướng miệng anh đào

Miệng anh đào có khuôn miệng tròn nhưng nhỏ, môi dày, khóe môi nhếch lên, hồng hào. Đây là người có số đào hoa, luôn độc lập tự mình thành danh. Họ luôn được người khác quý mến, giúp sức để thành công.

Phụ nữ có nét tướng này sẽ tốt hơn nam giới. Đàn ông có tướng miệng anh đào không mang đến nhiều may mắn cho phụ nữ, cũng không hẳn là xấu. Phụ nữ có tướng miệng này lại nữ tính, nhẹ nhàng, có đầu óc và nhanh nhạy.

Họ khiến ai cũng ngưỡng mộ, lúc nào cũng thấy tò mò muốn hiểu hơn. Đây cũng là phụ nữ có số phần vượng phu. Lấy được vợ thế này đàn ông thế nào cũng tiếng tăm lẫy lừng, hôn nhân hạnh phúc ngập tràn.

3 nét tướng ‘chỉ mặt đặt tên’ đàn bà sung sướng hay khổ sở một đời - Ảnh 1
Đây là người có số đào hoa, luôn độc lập tự mình thành danh - Ảnh minh họa: Internet

Tướng miệng rộng

Đây là tướng miệng được cho là đẹp. Môi trên dưới đầy đặn, khóe môi hơi hướng lên, môi hồng hào thì là tướng miệng rồng. Đây là người sống rất kiên định, không khi nào khuất phục, luôn cố gắng cho tương lai. Họ luôn có mục tiêu rất rõ ràng để phấn đấu.

Họ luôn nắm bắt vận may và cơ hội, tận dụng tốt nhất để bản thân có thể hoàn thiện hơn. Đây cũng là người không phải bận tâm chuyện tiền tài, không khi nào lo nghèo khó. Đây là nét tướng phúc đức. Cũng là nét tướng nói lên chủ nhân là người lương thiện, có cuộc sống sau này tốt đẹp, ai lấy được họ đều được hưởng phúc.

3 nét tướng ‘chỉ mặt đặt tên’ đàn bà sung sướng hay khổ sở một đời - Ảnh 2
 Là nét tướng nói lên chủ nhân là người lương thiện, có cuộc sống sau này tốt đẹp, ai lấy được họ đều được hưởng phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tướng miệng chữ điền

Miệng chữ điền vuông vắn, môi trên dưới cần bằng. Khi họ cười giống chữ điền.

Phụ nữ và đàn ông có nét tướng này đều có cuộc sống tốt đẹp. Họ biết lo toan cho mình và gia đình, độc lập, giỏi kiếm tiền. Nếu là đàn ông sẽ luôn cho vợ con cuộc sống đủ đầy nhất. Nếu là phụ nữ thì họ giỏi giang, có đầu óc, nhanh nhạy trong giao tiếp. Họ đi đến đâu cũng được quý nhân giúp sức hết lòng.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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