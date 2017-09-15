3 nàng giáp cứ ‘thả thính’ là đàn ông phải khuất phục, say mê không dứt

Tâm linh - Tử vi 15/09/2017 08:50

Đây là những nàng giáp có sức quyến rũ “chết người”, đàn ông khó lòng mà chối từ.

Tuổi Tỵ

Phụ nữ tuổi Tỵ là con giáp dễ thu hút đàn ông nhất. Họ vừa có nét nữ tính, nhẹ nhàng lại rất quyết liệt, đầy bản lĩnh. Đàn ông cũng rất hài lòng vì sự một lòng một dạ của họ.

Không những thế, con giáp này còn hội tụ những phẩm chất của một người vợ. Họ đảm đang, cần mẫn, một lòng vì gia đình

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Phụ nữ tuổi Tỵ là con giáp dễ thu hút đàn ông nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, luôn đầy năng lượng. Ở họ luôn hừng hực nguồn sống, làm việc và sống rất biết tận hưởng. Họ thích đi đây đi đó, yêu thích tự do, hơn là tự trói buộc mình trong hôn nhân

Chính sự phóng khoáng nổi bật, lại tích cực vui vẻ của con giáp này lại khiến đàn ông say mê không dứt. Nếu bạn là con giáp này thì cứ tự hào rằng đàn ông khó lòng từ chối sức hút của bạn. Đàn ông còn bằng mọi cách để có được bạn cho được.

3 nàng giáp cứ ‘thả thính’ là đàn ông phải khuất phục, say mê không dứt - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi Dần rất mạnh mẽ, luôn đầy năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhìn vào phụ nữ tuổi Hợi, ta cứ thấy họ rất nhỏ nhắn, lại dễ bắt chuyện, hòa đồng. Chính điều này khiến đàn ông luôn muốn bảo bọc, che chở cho họ cả đời.

Đây lại là con giáp nhẹ nhàng, hiền lành. Họ còn biết nhìn rõ đâu là ưu hay nhược điểm của mình để ngày một hoàn thiện bản thân. Do đó con giáp tuổi này có sức quyến rũ khó cưỡng với đàn ông. Đàn ông đã gặp nàng giáp này rồi thì không dễ rời mắt khỏi họ được

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