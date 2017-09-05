3 con giáp lo mà mua két sắt, tiền đè chết người, tiêu xài xả láng trong tháng 10/2017

Tâm linh - Tử vi 05/09/2017 22:07

Đây là những con giáp không những gặp nhiều vận may mà còn giàu có khó ai sánh bằng trong tháng 10 này

Tuổi Sửu

Tháng 10 này, chuyện tình duyên của người tuổi Sửu rất tốt đẹp. Công danh sự nghiệp cũng thăng tiến không ngừng, tiền tài cũng tăng không đếm xuể.

Cơ hội làm giàu của con giáp này cũng đến rất nhiều trong tháng này. Nhưng để có thể thu về lợi nhuận lớn nhất, họ phải chịu khó đầu tự, chăm chút và cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp.

3 con giáp lo mà mua két sắt, tiền đè chết người, tiêu xài xả láng trong tháng 10/2017 - Ảnh 1
 Công danh sự nghiệp cũng thăng tiến không ngừng, tiền tài cũng tăng không đếm xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đầu óc của người tuổi Tỵ trong tháng 10 này rất nhanh nhạy. Nhờ vào sự sắc bén trong suy nghĩ và tầm nhìn xa, con giáp này luôn có thể thành công không ngờ.

Đây cũng sẽ là thời điểm vàng trong sự nghiệp của họ do những ý tưởng khác biệt và quá trình thực hiện chu toàn của họ.

Hơn hết là họ phải luôn trong tư thế hành động, đừng bỏ lỡ bất cứ một cơ hội nào!

3 con giáp lo mà mua két sắt, tiền đè chết người, tiêu xài xả láng trong tháng 10/2017 - Ảnh 2
Nhờ vào sự sắc bén trong suy nghĩ và tầm nhìn xa, con giáp này luôn có thể thành công không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là con giáp có tiền bạc nhiều nhất trong tháng 10 này. Sang tháng 10, tiền tài của người tuổi Dậu cứ rủng rỉnh, rất thịnh vượng. Họ cứ xài tiền, hết rồi lại đầy túi, cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ thì chuyện phát tài cũng dễ hiểu.

Với ai làm ăn, kinh doanh thì sẽ có những kế hoạch, hợp đồng rất hấp dẫn. Từ đây mà họ có lợi nhuận không ít, lại giúp công ty có chỗ đứng vững vàng. Với ai làm văn phòng thì được sự nâng đỡ của sếp, tăng lương cũng là chuyện không khó.

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