3 mẹo phong thủy giúp sớm sinh quý tử, vợ chồng hiếm muộn sẽ cầu tự thành công

Để giúp các cặp vợ chồng mong con sớm có tin vui, phong thủy phòng ngủ đóng vai trò rất quan trọng. 3 mẹo phong thủy này sẽ giúp vợ chồng bạn sớm sinh quý tử, đặc biệt, những cách này cũng rất hiệu quả cho những cặp vợ chồng hiếm muộn đang muốn có con.

1. Cửa phòng ngủ

Cửa phòng ngủ là nơi thu nạp khí trường, do đó, nếu thiết kế cửa phòng ngủ ở vị trí may mắn sẽ đem đến khí tài có lợi, đồng thời bảo vệ nạp khí của phòng ngủ, lưu lại thai khí. Còn nếu cửa phòng nằm tại vị trí hung sát người vợ sẽ khó giữ thai khí và khó có con.

Ngoài ra, khi thiết kế cửa phòng ngủ cần tránh để cổng chính và cửa phòng ngủ đối nhau. Vì theo phong thủy, đây là một trong những nguyên nhân chính khiến vợ chồng khó có con, sát khí lưu động trong nhà, vợ chồng liên tục xích mích. Nếu mắc phải lỗi phong thủy này, sức khỏe người vợ có thể sẽ không tốt, giảm tỷ lệ mang thai.

2. Không đặt nhiều gương trong phòng ngủ

Trong phòng ngủ không nên đặt nhiều gương vì gương không chỉ đuổi thai khí mà còn ảnh hưởng không tốt đến khí trường của người vợ. Nếu có đặt gương trong phòng ngủ thì nên tránh đối diện giường bởi sẽ phá hoại khí trường, vận thế của gia chủ kém đi.

3. Giường ngủ vững chắc

Theo phong thủy, giường ngủ vững chắc thì thai khí có thể giữ lại. Do đó, nếu đang muốn có con, vợ chồng bạn không nên nằm trên sàn hoặc giường xếp, đồng thời dưới giường ngủ nên để thông thoáng, gọn gàng. Phía sau giường ngủ tốt nhất nên có chỗ dựa để cố định khí trường, điều đó rất có lợi cho sự phát triển của thai khí.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-meo-phong-thuy-giup-som-sinh-quy-tu-vo-chong-hiem-muon-se-cau-tu-thanh-cong-128808.html