3 loại cây cảnh cực hiếm ra hoa, chỉ nở khi có 'điềm' báo: Dấu hiệu đất 'vượng khí' thu hút tài lộc cho gia chủ

Cây kim tiền là một loài thực vật có hoa trong họ Ráy, có nguồn gốc từ châu Phi và có tên khoa học là Zamioculas Zamiifolia. Ở Việt Nam, cây kim tiền còn có nhiều tên gọi khác như kim tiền phát tài, phát tài hay kim phát tài. Theo người xưa, cây kim tiền được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng.

Cây dạ ngọc minh châu có tên khoa học là Clerodendrum schmidtii, có nguồn gốc từ các nước châu Á. Ở Việt Nam, cây dạ ngọc minh châu còn được biết đến với những cái tên như lan bạch dương, dạ minh châu, lan dương hay bạch dương.

Thời xưa, đi đâu cũng có thể bắt gặp cây dạ ngọc minh châu trong sân nhà. Ngày nay, loại cây này là loại cây cảnh rất được yêu thích bởi có vẻ đẹp hút mắt, được xem là biểu tượng cho sự may mắn, bội thu tài lộc.

Cây dạ ngọc minh châu khi trưởng thành ra hoa thành chùm lớn, mọc thành những chuỗi dài từ nách lá và tập trung nhiều nhất ở phần đầu ngọn. Khi nở, dạ ngọc minh châu nở hướng rũ xuống đất với màu trắng muốt cực kì đẹp mắt và nở liên tục trong nhiều tháng.

Ảnh minh họa: Internet

3. Cây phát tài

Cây phát tài, hay còn gọi là cây thần tài, cây thiết mộc lan. Từ xa xưa, loài cây này đã được mệnh danh là loại cây biểu thị cho sự phú quý, thịnh vượng và may mắn. Với nhiều người, cây phát tài còn tượng trưng cho điềm lành và điều may mắn. Đó cũng là lý do tại sao loài cây này rất phổ biến, được nhiều người ưa thích và trồng trong nhà cũng như văn phòng.

Với nhiều người, việc cây phát tài trổ bông là chuyện bình thường nhưng cũng có người thấy đây là điều đặc biệt, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý và là điềm báo cực kỳ may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.